Lionel Messi zagra na mundialu w 2026 roku. Trener Argentyny ogłosił oficjalną kadrę

Oficjalna decyzja w sprawie powołania Lionela Messiego na mundial 2026

Kibice od dawna oczekiwali takiego obrotu spraw, ale dopiero teraz nadeszło formalne potwierdzenie doniesień. Słynny gwiazdor oficjalnie znalazł się w argentyńskiej kadrze na nadchodzące mistrzostwa globu, które zaplanowano w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku. Będzie to zapewne pożegnalny turniej dla tego wybitnego sportowca, uważanego przez wielu za największą legendę w historii piłki nożnej. Swój debiut na tej imprezie zaliczył dwie dekady temu, mierząc się z takimi ikonami jak Zinedine Zidane, David Beckham, Alessandro Del Piero, Michael Ballack i Ronaldinho. Wspomniani rywale dawno przeszli na sportową emeryturę. W trakcie pięciu dotychczasowych edycji mistrzostw świata argentyński wirtuoz rozegrał dwadzieścia osiem spotkań i strzelił trzynaście bramek, a jego największym triumfem pozostaje złoty medal z 2022 roku. W pamiętnym finale zespół z Ameryki Południowej pokonał Francję po niezwykle emocjonującej serii rzutów karnych.

Pełna kadra reprezentacji Argentyny powołana na mistrzostwa świata 2026

Piłkarze z Ameryki Południowej przystąpią do nadchodzących rozgrywek jako obrońcy cennego tytułu. Kapitan drużyny narodowej jest o cztery lata starszy niż podczas turnieju w Katarze, jednak jego rewelacyjna dyspozycja nadal wzbudza zachwyt. Cała reprezentacja Argentyny wygląda wyjątkowo solidnie. Trener Lionel Scaloni oficjalnie zaprezentował dwudziestosześcioosobową kadrę na zbliżające się mistrzostwa świata. Formalności dopełniono, a ogłoszony skład może imponować kibicom.

Bramkarze:

- Emiliano Martinez

- Juan Musso

- Geronimo Rulli

Obrońcy:

- Leonardo Balerdi

- Nicolas Tagliafico

- Gonzalo Montiel

- Lisandro Martínez

- Cristian Romero

- Nicolas Otamendi

- Facundo Medina

- Nahuel Molina

Pomocnicy:

- Leandro Paredes

- Rodrigo De Paul

- Valentin Barco

- Exequiel Palacios

- Alexis Mac Allister

- Enzo Fernandez

- Nico Paz

- Giovani Lo Celso

- Thiago Almada

Napastnicy:

- Lionel Messi reprezentujący amerykański Inter Miami,

- Julian Alvarez

- Giuliano Simeone

- Nico Gonzalez

- Jose Manuel Lopez

- Lautaro Martinez

