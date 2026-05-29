Lionel Messi zagra na mundialu w 2026 roku. Trener Argentyny ogłosił oficjalną kadrę

Oficjalna decyzja w sprawie powołania Lionela Messiego na mundial 2026
Kibice od dawna oczekiwali takiego obrotu spraw, ale dopiero teraz nadeszło formalne potwierdzenie doniesień. Słynny gwiazdor oficjalnie znalazł się w argentyńskiej kadrze na nadchodzące mistrzostwa globu, które zaplanowano w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku. Będzie to zapewne pożegnalny turniej dla tego wybitnego sportowca, uważanego przez wielu za największą legendę w historii piłki nożnej. Swój debiut na tej imprezie zaliczył dwie dekady temu, mierząc się z takimi ikonami jak Zinedine Zidane, David Beckham, Alessandro Del Piero, Michael Ballack i Ronaldinho. Wspomniani rywale dawno przeszli na sportową emeryturę. W trakcie pięciu dotychczasowych edycji mistrzostw świata argentyński wirtuoz rozegrał dwadzieścia osiem spotkań i strzelił trzynaście bramek, a jego największym triumfem pozostaje złoty medal z 2022 roku. W pamiętnym finale zespół z Ameryki Południowej pokonał Francję po niezwykle emocjonującej serii rzutów karnych.
Pełna kadra reprezentacji Argentyny powołana na mistrzostwa świata 2026
Piłkarze z Ameryki Południowej przystąpią do nadchodzących rozgrywek jako obrońcy cennego tytułu. Kapitan drużyny narodowej jest o cztery lata starszy niż podczas turnieju w Katarze, jednak jego rewelacyjna dyspozycja nadal wzbudza zachwyt. Cała reprezentacja Argentyny wygląda wyjątkowo solidnie. Trener Lionel Scaloni oficjalnie zaprezentował dwudziestosześcioosobową kadrę na zbliżające się mistrzostwa świata. Formalności dopełniono, a ogłoszony skład może imponować kibicom.
Bramkarze:
- Emiliano Martinez
- Juan Musso
- Geronimo Rulli
Obrońcy:
- Leonardo Balerdi
- Nicolas Tagliafico
- Gonzalo Montiel
- Lisandro Martínez
- Cristian Romero
- Nicolas Otamendi
- Facundo Medina
- Nahuel Molina
Pomocnicy:
- Leandro Paredes
- Rodrigo De Paul
- Valentin Barco
- Exequiel Palacios
- Alexis Mac Allister
- Enzo Fernandez
- Nico Paz
- Giovani Lo Celso
- Thiago Almada
Napastnicy:
- Lionel Messi reprezentujący amerykański Inter Miami,
- Julian Alvarez
- Giuliano Simeone
- Nico Gonzalez
- Jose Manuel Lopez
- Lautaro Martinez