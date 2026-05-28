Michał Skóraś nie zagra w meczu z Ukrainą. Znamy powód nieobecności reprezentanta

- Biało-czerwoni startują z kolejnym zgrupowaniem, w ramach którego zaplanowano starcie przeciwko Ukrainie we Wrocławiu i mecz z Nigerią w Warszawie.
- Szkoleniowiec Jan Urban wytypował 26 graczy, jednak z jednego z nich będzie mógł skorzystać dopiero przed batalią na PGE Narodowym.
- Wiadomo już oficjalnie, dlaczego Michał Skóraś opuści pierwszą z zaplanowanych gier towarzyskich reprezentacji.
Michał Skóraś nie wystąpi w meczu z Ukrainą. Oficjalne wieści z reprezentacji Polski
Biało-czerwoni, po niedawnej porażce ze Szwedami w decydujących barażach o udział w mistrzostwach świata, spotkają się na krótkim obozie z dwoma test-meczami. Najpierw, 31 maja, kadrowicze wybiegną na wrocławską murawę, aby zmierzyć się z Ukrainą, natomiast po upływie trzech dni czeka ich warszawska konfrontacja z Nigeryjczykami. Wymienione ekipy, analogicznie do polskiej drużyny, nie zakwalifikowały się ostatecznie na najbliższy mundial w 2026 roku. Choć okoliczności nie sprzyjają, selekcjoner Jan Urban zdecydował się na wysłanie powołań do 26 zawodników, uwzględniając w tym gronie między innymi Roberta Lewandowskiego. Już na samym starcie zgrupowania stało się jednak jasne, że trener nie skorzysta z pełnej grupy piłkarzy podczas pierwszego z tych kontrolnych sparingów.
Zgodnie z oficjalnym komunikatem przekazanym przez rzecznika polskiej kadry narodowej, Michał Skóraś dojedzie do kolegów z zespołu dopiero w trakcie drugiego etapu przygotowań, czyli w samej Warszawie.
- Zawodnik ma jeszcze obowiązki w swoim klubie, 31 maja gra mecz w Belgii (Gent zmierzy się tego dnia z Genkiem w barażach o Ligę Konferencji UEFA - red.). Michał dołączy do nas już w warszawskiej części zgrupowania, przyleci od razu do stolicy. To nie jest żadne zaskoczenie, mieliśmy kontakt z jego klubem i tak było ustalone - powiedział PAP Emil Kopański.
Sztab szkoleniowy podjął decyzję, że nie dowoła w to miejsce żadnego piłkarza, co w praktyce oznacza, że na spotkanie z Ukrainą gotowych będzie maksymalnie 25 graczy. Wszyscy pozostali powołani uczestnicy obozu mają stawić się o czasie i pozostawać w pełnej dyspozycji trenera podczas wrocławskiej części zgrupowania.
Pełna lista zawodników powołanych przez Jana Urbana na mecze z Ukrainą oraz Nigerią:
- Bramkarze: Marcin Bułka, Kamil Grabara, Mateusz Kochalski
- Obrońcy: Jan Bednarek, Tomasz Kędziora, Jakub Kiwior, Kacper Potulski, Arkadiusz Pyrka, Przemysław Wiśniewski, Norbert Wojtuszek, Oskar Wójcik
- Pomocnicy: Jakub Kamiński, Bartosz Kapustka, Kacper Kozłowski, Oskar Pietuszewski, Jakub Piotrowski, Filip Rózga, Michał Skóraś, Bartosz Slisz, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski, Piotr Zieliński
- Napastnicy: Karol Czubak, Robert Lewandowski, Karol Świderski, Mateusz Żukowski