Michał Skóraś nie zagra w meczu z Ukrainą. Znamy powód nieobecności reprezentanta

Biało-czerwoni startują z kolejnym zgrupowaniem, w ramach którego zaplanowano starcie przeciwko Ukrainie we Wrocławiu i mecz z Nigerią w Warszawie.

Szkoleniowiec Jan Urban wytypował 26 graczy, jednak z jednego z nich będzie mógł skorzystać dopiero przed batalią na PGE Narodowym.

Wiadomo już oficjalnie, dlaczego Michał Skóraś opuści pierwszą z zaplanowanych gier towarzyskich reprezentacji.

Biało-czerwoni, po niedawnej porażce ze Szwedami w decydujących barażach o udział w mistrzostwach świata, spotkają się na krótkim obozie z dwoma test-meczami. Najpierw, 31 maja, kadrowicze wybiegną na wrocławską murawę, aby zmierzyć się z Ukrainą, natomiast po upływie trzech dni czeka ich warszawska konfrontacja z Nigeryjczykami. Wymienione ekipy, analogicznie do polskiej drużyny, nie zakwalifikowały się ostatecznie na najbliższy mundial w 2026 roku. Choć okoliczności nie sprzyjają, selekcjoner Jan Urban zdecydował się na wysłanie powołań do 26 zawodników, uwzględniając w tym gronie między innymi Roberta Lewandowskiego. Już na samym starcie zgrupowania stało się jednak jasne, że trener nie skorzysta z pełnej grupy piłkarzy podczas pierwszego z tych kontrolnych sparingów.

Zgodnie z oficjalnym komunikatem przekazanym przez rzecznika polskiej kadry narodowej, Michał Skóraś dojedzie do kolegów z zespołu dopiero w trakcie drugiego etapu przygotowań, czyli w samej Warszawie.

- Zawodnik ma jeszcze obowiązki w swoim klubie, 31 maja gra mecz w Belgii (Gent zmierzy się tego dnia z Genkiem w barażach o Ligę Konferencji UEFA - red.). Michał dołączy do nas już w warszawskiej części zgrupowania, przyleci od razu do stolicy. To nie jest żadne zaskoczenie, mieliśmy kontakt z jego klubem i tak było ustalone - powiedział PAP Emil Kopański.

Sztab szkoleniowy podjął decyzję, że nie dowoła w to miejsce żadnego piłkarza, co w praktyce oznacza, że na spotkanie z Ukrainą gotowych będzie maksymalnie 25 graczy. Wszyscy pozostali powołani uczestnicy obozu mają stawić się o czasie i pozostawać w pełnej dyspozycji trenera podczas wrocławskiej części zgrupowania.

Pełna lista zawodników powołanych przez Jana Urbana na mecze z Ukrainą oraz Nigerią:

Bramkarze: Marcin Bułka, Kamil Grabara, Mateusz Kochalski

Marcin Bułka, Kamil Grabara, Mateusz Kochalski Obrońcy: Jan Bednarek, Tomasz Kędziora, Jakub Kiwior, Kacper Potulski, Arkadiusz Pyrka, Przemysław Wiśniewski, Norbert Wojtuszek, Oskar Wójcik

Jan Bednarek, Tomasz Kędziora, Jakub Kiwior, Kacper Potulski, Arkadiusz Pyrka, Przemysław Wiśniewski, Norbert Wojtuszek, Oskar Wójcik Pomocnicy: Jakub Kamiński, Bartosz Kapustka, Kacper Kozłowski, Oskar Pietuszewski, Jakub Piotrowski, Filip Rózga, Michał Skóraś, Bartosz Slisz, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski, Piotr Zieliński

Jakub Kamiński, Bartosz Kapustka, Kacper Kozłowski, Oskar Pietuszewski, Jakub Piotrowski, Filip Rózga, Michał Skóraś, Bartosz Slisz, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski, Piotr Zieliński Napastnicy: Karol Czubak, Robert Lewandowski, Karol Świderski, Mateusz Żukowski

POWOŁANIA 🇵🇱Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił listę zawodników powołanych na najbliższe zgrupowanie oraz mecze z Ukrainą (31.05) i Nigerią (03.06). pic.twitter.com/6B0LgkAtMK— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) May 26, 2026