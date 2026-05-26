Marianna Schreiber celuje w fotel prezydenta Krakowa. Obiecuje obronę "świętego dziedzictwa"

Kamil Heppen
2026-05-26 20:26

Sytuacja w Krakowie staje się coraz bardziej napięta po usunięciu Aleksandra Miszalskiego ze stanowiska prezydenta. Wśród rosnącej listy potencjalnych następców nieoczekiwanie pojawiło się nazwisko Marianny Schreiber. Znana ze wzbudzania emocji celebrytka ogłosiła zamiar ubiegania się o ten urząd i wystartowała już z aktywnością w mediach społecznościowych. To kolejna próba 33-latki, by zaistnieć w świecie polityki.

Marianna Schreiber walczy o Kraków. Pokazała hasło wyborcze

Po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta Krakowa, machina polityczna ruszyła z pełną mocą. Głosowanie referendalne okazało się bezlitosne: 171 581 mieszkańców poparło dymisję, podczas gdy tylko 3 631 wyraziło sprzeciw. Natychmiast po ogłoszeniu tych rezultatów zaczęto spekulować na temat nowych kandydatów. Obok nazwisk takich jak Marian Banaś, ogromne zaskoczenie wywołała deklaracja Marianny Schreiber. Rozpoznawalna postać internetu i była partnerka Łukasza Schreibera z PiS przekazała, że zamierza walczyć o najwyższe stanowisko w krakowskim magistracie.

Dla 33-letniej uczestniczki gal freak-fightowych nie jest to debiut w politycznych zmaganiach. Wcześniej próbowała stworzyć własne ugrupowanie pod szyldem "Mam Dość", jednak ten projekt zakończył się niepowodzeniem. Batalia o fotel prezydencki w samorządzie wydaje się być innym wyzwaniem i istnieje duże prawdopodobieństwo, że nazwisko Schreiber faktycznie znajdzie się na kartach do głosowania pod Wawelem.

POLSKOŚĆ TO NORMALNOŚĆ. To będzie moje hasło przewodnie jako kandydatki na Prezydenta Krakowa - zapowiada.

Swoją aktywność w sieci 33-latka od razu ukierunkowała na konfrontację z obecnym rządem, przywołując wypowiedź Donalda Tuska sprzed lat:

W przeciwieństwie do autora (Donalda Tuska) słów „polskość to nienormalność” i w odróżnieniu od przegranych władz Platformy, które wstydziły się polskiej tradycji: 1. próbowały usuwać pomnik ks. Skargi, 2. nazywały comiesięczne hołdy na Wawelu „cyrkiem”, 3. wyciszały chrześcijański charakter Krakowa: ja będę dumna i nieustępliwa! BĘDĘ BRONIĆ świętego dziedzictwa Krakowa, szanować pamięć bohaterów na Wawelu i przywracać naszemu grodowi pełną dumę z polskiej tożsamości

Przyszłość pokaże, czy jej deklaracje przerodzą się w rzeczywisty start w wyborach, czy to jedynie sprytny zabieg marketingowy. Niezależnie od finału tej sprawy, Marianna Schreiber po raz kolejny zapewniła sobie obecność w nagłówkach większości portali informacyjnych.

