Marianna Schreiber celuje w fotel prezydenta Krakowa. Obiecuje obronę "świętego dziedzictwa"

Marianna Schreiber walczy o Kraków. Pokazała hasło wyborcze

Po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta Krakowa, machina polityczna ruszyła z pełną mocą. Głosowanie referendalne okazało się bezlitosne: 171 581 mieszkańców poparło dymisję, podczas gdy tylko 3 631 wyraziło sprzeciw. Natychmiast po ogłoszeniu tych rezultatów zaczęto spekulować na temat nowych kandydatów. Obok nazwisk takich jak Marian Banaś, ogromne zaskoczenie wywołała deklaracja Marianny Schreiber. Rozpoznawalna postać internetu i była partnerka Łukasza Schreibera z PiS przekazała, że zamierza walczyć o najwyższe stanowisko w krakowskim magistracie.

Dla 33-letniej uczestniczki gal freak-fightowych nie jest to debiut w politycznych zmaganiach. Wcześniej próbowała stworzyć własne ugrupowanie pod szyldem "Mam Dość", jednak ten projekt zakończył się niepowodzeniem. Batalia o fotel prezydencki w samorządzie wydaje się być innym wyzwaniem i istnieje duże prawdopodobieństwo, że nazwisko Schreiber faktycznie znajdzie się na kartach do głosowania pod Wawelem.

POLSKOŚĆ TO NORMALNOŚĆ. To będzie moje hasło przewodnie jako kandydatki na Prezydenta Krakowa - zapowiada.

Swoją aktywność w sieci 33-latka od razu ukierunkowała na konfrontację z obecnym rządem, przywołując wypowiedź Donalda Tuska sprzed lat:

W przeciwieństwie do autora (Donalda Tuska) słów „polskość to nienormalność” i w odróżnieniu od przegranych władz Platformy, które wstydziły się polskiej tradycji: 1. próbowały usuwać pomnik ks. Skargi, 2. nazywały comiesięczne hołdy na Wawelu „cyrkiem”, 3. wyciszały chrześcijański charakter Krakowa: ja będę dumna i nieustępliwa! BĘDĘ BRONIĆ świętego dziedzictwa Krakowa, szanować pamięć bohaterów na Wawelu i przywracać naszemu grodowi pełną dumę z polskiej tożsamości

Przyszłość pokaże, czy jej deklaracje przerodzą się w rzeczywisty start w wyborach, czy to jedynie sprytny zabieg marketingowy. Niezależnie od finału tej sprawy, Marianna Schreiber po raz kolejny zapewniła sobie obecność w nagłówkach większości portali informacyjnych.

— Marianna Schreiber (@MSchreiberM) May 25, 2026