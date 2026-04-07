Orban ma ratować swój naród przed Unią Europejskę. Mularczyk wprost o roli Węgier w Europie

Węgry a Unia Europejska i Rosja

Węgry, można śmiało powiedzieć - są politycznym azylem dla Polaków. W końcu ukrył się tam m.in. Zbigniew Ziobro, który nie chce być osądzany przez wymiar sprawiedliwości. Dodatkowo Orban jest zdecydowanie prorosyjski i można powiedzieć wprost, że poniekąd antyunijny. Wybory na Węgrzech pokazują, iż nic nie będzie takie proste, jak się może wydawać. Premier Orban twardo gra kartą „suwerenności”, oskarżając UE o chęć wciągnięcia Węgier w wojnę. Utrzymuje bliskie relacje z Kremlem, co opozycja nazywa „jawną zdradą”. Kontrowersje budzą doniesienia o kontaktach MSZ Węgier z Rosjanami w sprawie list sankcyjnych. Opozycja za to zapowiada natychmiastową normalizację stosunków z UE, odblokowanie funduszy unijnych i odbudowę zaufania w ramach NATO, przy jednoczesnym zachowaniu asertywności w kwestiach migracji.

Nastroje podgrzewają oskarżenia o ingerencję rosyjskich służb w proces wyborczy oraz medialną stronniczość rządu.

Mularczyk wprost o polityce Węgier. Odniósł się do Tuska i Niemców

Arkadiusz Mularczyk nie ukrywa swojego ogromnego szacunku względem polityki Węgier. Jak sam też zaznacza, często odwiedza ten kraj w celach turystycznych, a sam Orban przynajmniej walczy o swoje państwo.

- Orban jest politykiem, który broni niepodległości i suwerenności Węgier. Jest przeciwko centralizacji Unii Europejskiej. [...] Nie przeceniajmy roli Węgier - są krajem z 10 milionem mieszkańców oraz bez dostępu do Węgier. Ukraina prowadzi swoje własne działania. Orban manewruje jak może - nie analizujmy polityki krajów, skoro w tych butach nie chodzimy - powiedział Mularczyk.

Jak zaznacza, polityka międzynarodowa jest na tyle skomplikowana, że ciągle sam się uczy. Według niego interesy sąsiadów nie muszą się pokrywać z tym, czego chce Polska.