Policyjny śmigłowiec Black Hawk nad Warszawą. Akcja kontrterrorystów przy rondzie „Radosława”

Black Hawk nad rondem „Radosława”. Kontrterroryści na dachu budynku

We wtorek 7 kwietnia, w godzinach porannych, mieszkańcy stolicy zaobserwowali nad rondem „Radosława” lecący policyjny śmigłowiec Black Hawk. Jak wynika ze zdjęć przesłanych do redakcji TVN24, z maszyny na linach zjechało kilka osób, a na dachu jednego z budynków w okolicy pojawili się funkcjonariusze oddziałów kontrterrorystycznych.

Obraz charakterystycznego desantu ze śmigłowca zwrócił uwagę przechodniów i kierowców. Manewry prowadzone były w rejonie ważnego węzła komunikacyjnego, gdzie krzyżują się główne arterie północnej części Warszawy. Jak relacjonowano w TVN24, działania policji były szybkie i skoordynowane, a teren operacji zabezpieczono.

O akcji jako pierwsza poinformowała stacja TVN24, powołując się na materiały nadesłane przez świadków. Na ujęciach widać było zarówno moment zjazdu po linach ze śmigłowca, jak i policyjne siły na dachu obiektu w rejonie ronda.

Policja: chodzi o zatrzymanie podejrzewanych o przestępstwa

Informacje o operacji potwierdziła Komenda Główna Policji. Dyrektorka biura komunikacji społecznej KGP Katarzyna Nowak przekazała Polskiej Agencji Prasowej, że na miejscu działali policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Jak poinformowała, są sytuacje, w których lokalne jednostki zwracają się o wsparcie do wyspecjalizowanych formacji. W takich przypadkach włączani są kontrterroryści, dysponujący odpowiednim wyszkoleniem i sprzętem do działań wysokiego ryzyka.

Katarzyna Nowak wyjaśniła, że w Warszawie chodziło właśnie o tego typu operację. Zaznaczyła, że celem było zatrzymanie osób podejrzewanych o popełnienie przestępstw. Szczegółów sprawy oraz rodzaju zarzucanych czynów na tym etapie nie ujawniono. Radomska komenda, która odpowiada za prowadzenie czynności, również nie przekazuje dodatkowych informacji.

Z ustaleń podawanych przez TVN24 wynika, że w działaniach mógł uczestniczyć Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”, elitarna jednostka specjalizująca się w zatrzymywaniu szczególnie niebezpiecznych przestępców, obsłudze sytuacji zakładniczych oraz operacjach wymagających użycia śmigłowców. Telewizja relacjonowała, że obecność BOA sugeruje wysoki poziom zagrożenia związanego z osobami, które były celem akcji.

Dynamiczna operacja zakończyła się przed godziną 7

Jak podkreślają służby, wtorkowa operacja w rejonie ronda „Radosława” miała charakter krótkotrwały i precyzyjny. Według informacji akcja zakończyła się przed godziną 7 rano. Po jej zakończeniu ruch w okolicy odbywał się już normalnie.

Policja nie informuje na razie, ile osób zatrzymano ani w jakim charakterze będą one przesłuchiwane. Tego typu szczegóły przekazywane są zazwyczaj dopiero po zakończeniu najważniejszych czynności procesowych, między innymi przeszukań czy zabezpieczania materiału dowodowego.

Widok śmigłowca Black Hawk nad centrum miasta oraz desant kontrterrorystów wywołał duże poruszenie wśród mieszkańców, ale formuła operacji wskazuje, że była to zaplanowana policyjna akcja skierowana wobec konkretnych osób, a nie reakcja na incydent masowy. Zastosowanie taktyki z użyciem śmigłowca świadczy o tym, że liczyła się szybkość i element zaskoczenia, kluczowe w zatrzymywaniu podejrzanych mogących stawiać opór lub próbować ucieczki.

Policja zapowiada, że kolejne informacje na temat sprawy mogą zostać przekazane po zakończeniu najważniejszych czynności i decyzjach prokuratury dotyczących dalszego biegu postępowania.