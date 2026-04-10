Trump stracił MILIARDY dolarów w Iranie. Ekspert wprost o błędach prezydenta USA

Konflikt na Bliskim Wschodzie

Relacje na linii Waszyngton–Teheran to trwająca od dekad rywalizacja o wpływy w regionie, której fundamentem jest nieufność zrodzona po rewolucji z 1979 roku. Kluczowe osie sporu to irańskie aspiracje nuklearne oraz działalność tzw. Osi Oporu - sieci proirańskich ugrupowań (m.in. Hezbollah i Huti), uderzających w cele amerykańskie oraz izraelskie.

Przełomowym i najbardziej krwawym momentem okazał się luty 2026 roku. Połączona operacja lotnicza USA i Izraela doprowadziła do śmierci Ajatollaha Alego Chameneiego, co zepchnęło region w przepaść. Iran zareagował strategicznym szachem: blokadą Cieśniny Ormuz, paraliżując światowe dostawy ropy i wywołując globalny wstrząs ekonomiczny.

Ostatnie tygodnie to już regularne starcia zbrojne - od utraty amerykańskich maszyn F-15 i A-10 po spektakularne akcje komandosów pod Isfahanem. Dopiero brutalne ultimatum Donalda Trumpa, grożące całkowitym zniszczeniem państwa, wymusiło na obu stronach ogłoszony 7 kwietnia dwutygodniowy rozejm.

Został on jednak wystawiony na ciężką próbę, gdy Izrael rozpoczął zmasowane bombardowania pozycji Hezbollahu w Libanie, co Teheran uznał za rażące naruszenie ducha zawieszenia broni. W odpowiedzi Iran postawił swoje siły rakietowe w stan najwyższej gotowości, grożąc natychmiastowym zerwaniem układu z USA, jeśli ataki na ich sojusznika nie ustaną.

REAKCJA RZĄDU NA CENY PALIWA SPÓŹNIONA? WOJNA W IRANIE UDERZA W POLSKĘ! | WYSOCKA-SCHNEPF, KIM

USA a wojna w Iranie

Gen. Komornicki nie ukrywa tego, że widać gołym okiem, iż USA nie do końca miały postawione cele atakując Iran.

- One w sumie nie zostały jasno zdefiniowane. USA dołączyło do Izraela w tych działaniach. Brak jasnych określonych celów politycznych, militarne w wojnie zawsze mają też cel. Miała nastąpić zmiana systemu politycznego. To był główny cel wszystkich. Izrael przedstawił taką koncepcję [...] Takie plany rodziły się na kolanie, w miarę niekorzystnej sytuacji ze strony Izraela i USA. Iran odpowiedział na działanie tamtych państw tym, co może. Wykorzystał swoje terytorium, ukrył, zamaskował wszystko i wyprodukował dodatkowo szybko rakiety. Amerykanie wykonali 14 tysięcy uderzeń, a Izrael 4 tysiące uderzeń wykorzystując możliwe systemy rakietowe - powiedział ekspert.

Jak zaznaczył - był krótki czas, a nieokreślone i ogólne cele. Niektórzy nie mogli wytrzymać podejścia prezydenta USA, dlatego składali dymisje.