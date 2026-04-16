Cały Hotel Paradise decyduje o parze Tobiasza i Marty. "Nie chcę z tobą być"

Co z parą Tobiasza i Marty?

Zamieszanie wokół pary Tobiasza i Marty dalej trwa. Dziewczyna jest zmieszana zachowaniem nie tylko uczestników, ale i samego potencjalnego partnera. Jak zaznacza, nie chce być jego drugą opcją. Bartek też nie wie, na czym stoi.

- Podochodziłem do wielu wniosków. Przez ostatnie dni bardzo mocno od siebie odpierałem to, co czuję. Ta presja sprawiała, że na początku trzymałem do ciebie dystans. Wiem, że masz duże wątpliwości. Moje odkrycie tego co czuję... Jestem w stanie ci powiedzieć, czy wybiorę ciebie czy Werkę - powiedział Tobiasz.

Marta nie wie, co czuć, chociaż Tobiasz jej wprost powiedział, że ją chce. Andrzej w tym wszystkim zaczął osobno oceniać zachowanie kolegi.

- Nie rozumiem, mówię to, co widzę - powiedział Andrzej.

Według niego Tobiasz może zrobić to samo z Martą, co z Weroniką.

Darek lubi się z Roksaną, ale przepada za Oliwią

Darek postanowił iść o krok dalej. Postawił zdecydowanie na Roksanę, bo jak zaznaczał, jest w jego typie. Zastanawiał się, co będzie jednak dalej w programie, bo Hotel Paradise jest nieobliczalny.

- Dobrze się z nią czuję i jego bliskością - powiedziała Roksana.

Dziewczyna się zaangażowała w ich relację, ale obawia się Rajskiego Rozdania.

Nikt się jednak nie spodziewał zaostrzenia konfliktu między Darkiem a Oliwką. Już wcześniej dziewczyna była na niego cięta za kłamstwo podczas przedstawiania się. Później źle zrozumiała, co mówi - zamiast moja siora, usłyszała moja stara, przez co wywołała konflikt w całej grupie. Podczas wspólnej, porannej zabawy, dziewczyna upomniała go, że jest wulgarny. Darek nie ukrywał swojej złości.

- Będzie mnie upominała, a sama klnie jak szewc. Hipokryzja i wąty, że tak mówi. Sama nie jest lepsza. Rzuca łaciną gorzej jak ja. Za dużo sobie pozwala. Muszę się odpalić. Wkur** mnie to - powiedział Darek.

Rusza Hotel Paradise 12

Bartek brutalnie o relacji Tobiasza i Marty

Mężczyzna w rozmowie z Magdą stwierdził, że musi w końcu myśleć tylko o sobie. Według niego Marta jest teraz dla niego miła, bo pali się jej grunt pod nogami w parze z Tobiaszem.

- To jest moje odczucie [...] Nie jestem obrażony na ciebie. Nie chcę być z tobą w żadnej relacji. Trzymaj się Tobiasza - powiedział Bartek.

Marta zaznaczyła, że chce z Bartkiem tworzyć tylko relację przyjacielską, co tylko podpaliło Bartka.

- Nie chcę czuć się jak kozioł ofiarny, że ktoś się nade mną lituje - powiedzial Bartek.

Marta jest zła o zachowanie mężczyzny. Według niej nie próbuje jej zrozumieć i zachowuje się głównie emocjonalnie.

- Bardzo cię lubię, ale Tobiasza też. Jesteście mi najbliżsi [...] Mimo różnicy wieku mamy super flow - powiedziała Marta.

Darek jest przekonany, że Marta wybierze Bartka. Roksana za to stawia na Tobiasza.

- Dobrze się czują w towarzystwie. Dają sobie energię do działania. Z Weroniką był spadek - tłumaczyła Roksana.

Magda kazała Marcie kierować się uczuciami i sercem. Andrzej doradził Tobiaszowi przemyślenie tego, co ma środku.

- Tobiasz to jest wartościowy chłopak. Marta byłaby z nim szczęśliwa w parze - powiedziała Magda.

Bartek jednak zmienił zdanie. Postanowił chcieć stworzyć relację przyjacielską z Martą. Dziewczyna jest wszystkim zagubiona.

Dariusz dostaje przywilej. Uczestnicy zaczynają kombinować

Okazuje się, że zbliża się Rajskie Rozdanie. Rajski Bóg postanowił dać Darkowi szansę zostania w programie. Do wyboru miał jedną z trzech skrzynek, a znajduje się tam nagroda: immunitet, blokada pary i "nic".

- Wybieram immunitet - powiedział Darek.

Wywołało to rozbawienie wśród uczestników, bo Darek nie zrozumiał prostego zadania. Postawił po chwili na jednej z nich. Dowie się dopiero w odpowiednim momencie, co znajduje się w skrzyneczce. Uczestnicy zaczęli debatować, co tam się może znajdować. Według nich Darek może mieć immunitet. Rozważają nawet, że postanowi go oddać Bartkowi, aby chłopak się uchronił.

Rajskie Rozdanie dopiero 20 kwietnia 2026 roku.

Kto próbuje podkopać parę Magdy i Andrzeja?

Od dłuższego czasu Magda z Andrzejem dostają nieprzyjemne pytania podczas Pandory. Uderzają one mocno w ich relacje. Bartek podsunął Magdzie myśl, że to może być Dominika. Dziewczyna jednak ma na uwadze jeszcze... Oliwię. Patrząc na to, jaką dostała odpowiedź od Rajskiego Boga - jeszcze bardziej utwierdza się w tych przekonaniach, a Andrzej jej wtóruje.

- Strasznie by to wszystko jej na rękę było - powiedziała Magda.

Wahają się, kto może im źle życzyć.