Zasady programu Farma w telewizji Polsat

Widzowie stacji Polsat od 2022 roku mogą śledzić zmagania w polskiej wersji szwedzkiego formatu "Farma". Uczestnicy tego telewizyjnego eksperymentu porzucają wielkomiejskie wygody na rzecz surowego życia w gospodarstwie pozbawionym prądu oraz bieżącej wody. Ich każdy dzień wypełnia wyczerpująca praca fizyczna na roli i doglądanie zwierząt gospodarskich. Przetrwanie w programie wymaga ogromnej determinacji w radzeniu sobie z prymitywnymi warunkami. Zwycięzca wieloetapowej eliminacji zdobywa nie tylko zaszczytny tytuł Super Farmera oraz statuetkę Złotych Wideł, ale przede wszystkim sto tysięcy złotych. Gospodyniami show są siostry Ilona i Milena Krawczyńskie oraz wracająca na ekrany Marcelina Zawadzka.

Sonda Oglądasz "Farmę"? TAK NIE

Dominika udowadnia swoją wartość przed Wikingami w programie Farma

Filigranowa Dominika należy do najdrobniejszych osób w piątej edycji "Farmy", jednak braki w tężyźnie fizycznej nadrabia silnym charakterem i wybitnymi umiejętnościami kulinarnymi. Uczestniczka świetnie radzi sobie z opieką nad inwentarzem, a także z przetwórstwem mleka koziego oraz krowiego, co udowodniła podczas wypieku bułek. Mimo tych zasług członkowie sojuszu Wikingów, czyli Heniu i Wojtek, traktują ją jako najsłabsze ogniwo w grupie. Podczas realizacji zadania tygodniowego polegającego na transporcie głazów mężczyźni zaproponowali, aby Wojciech wykonał podwójny kurs, odciążając tym samym dziewczynę. Ich decyzja podyktowana była troską o stan zdrowia Dominiki, która niedawno skarżyła się na silne bóle pleców.

- Jesteś po prostu słaba - powiedział Heniu.

Uczestniczka ostro zaprotestowała przeciwko takiemu traktowaniu i stanowczo zażądała udziału w wyzwaniu. Mężczyźni ostatecznie przystali na jej warunki, chcąc zweryfikować jej przydatność w praktyce. Szybko okazało się, że obecność dziewczyny była kluczowa dla powodzenia całej misji. Dominika nie tylko skorygowała błędne obliczenia dotyczące metrażu pola, ale też błyskotliwie rozgryzła instrukcję montażu sprzętu, z czym Heniu i Aksel zupełnie nie potrafili sobie poradzić.

- Dobrze, że pojechałam - powiedziała Dominika.

Sukces filigranowej dziewczyny wprawił Aksela i Henia w ogromne osłupienie, ponieważ zupełnie nie spodziewali się z jej strony tak merytorycznego wsparcia.

Widzowie Polsatu oceniają ryzykowną decyzję Dominiki

Reakcje internautów na postawę uczestniczki były mocno podzielone, łącząc wyrazy uznania z wyraźnym niepokojem. Widzowie doskonale pamiętają wcześniejsze odcinki, w których zmagająca się z urazem pleców dziewczyna rozważała dobrowolne opuszczenie programu. Telewizyjny lekarz kategorycznie zalecił jej oszczędzanie sił, ostrzegając przed ryzykiem poważnego pogorszenia stanu zdrowia. Wbrew medycznym wskazaniom Dominika regularnie angażowała się w podnoszenie ciężarów.

- Mam nadzieję, że nie uszkodzi to jej kręgosłupa - napisała jedna z internautek pod postem Farmy.

23

W przestrzeni internetowej zdecydowanie przeważają jednak głosy pełne zachwytu nad uporem bohaterki. Fani doceniają jej tytaniczną pracę i cieszą się, że skutecznie utarła nosa pewnym siebie Wikingom, zyskując ogromny szacunek publiczności.