Gdzie podziała się bielizna? Julia Suryś skupiła wzrok wszystkich podczas ostatniego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Nie dało się nie patrzeć na JEDNO

Gwiazda parkietu

Młoda, atrakcyjna i niesamowicie zdolna – tak najkrócej można opisać gwiazdę parkietu, która nie stroni od ciężkiej pracy. Chodzi o Julię Suryś, tancerkę, która w 18. odsłonie "Tańca z Gwiazdami" partneruje Sebastianowi Fabijańskiemu. Duet już wkrótce zaprezentuje się w ćwierćfinale, a kto wie, co przyniesie przyszłość? Niewykluczone, że to właśnie oni staną do walki w wielkim finale.

Suryś zadebiutowała w programie w 2022 roku u boku aktora Michała Mikołajczaka, od razu przyciągając wzrok publiczności. W kolejnych sezonach tańczyła m.in. z Filipem Lato, udowadniając swoje umiejętności pracy nawet z mniej doświadczonymi gwiazdami. Największe emocje wzbudza jednak jej udział w obecnej edycji. W 2026 roku tancerka tworzy zgrany duet z Fabijańskim, a ich występy regularnie podgrzewają atmosferę na parkiecie i zdobywają wysokie noty od jurorów.

Zobacz także: Sebastian Fabijański tłumaczy się ze słów o tancerkach. Wywołał spore zamieszanie

Julia Suryś w "Tańcu z Gwiazdami". Co z jej bielizną?

W najnowszym odcinku "TzG" Suryś zatańczyła nie tylko u boku Fabijańskiego, ale również w duecie z Kacprem Porębskim. Za dwa tańce otrzymali w sumie 69 punktów. Wynik jest całkiem satysfakcjonujący, jednak to nie on, a sceniczne stroje 25-letniej tancerki wywołały największe poruszenie. Piękna Julia zaprezentowała się w niezwykle intrygujących kreacjach. Wzrok przyciągała krótka, różowa sukienka z wycięciami, spod których widać było cielistą bieliznę. Prawdziwą furorę zrobiła jednak, pojawiając się w długiej, fioletowej sukni z rozcięciami, które odsłaniały biodra.

Zobacz także: Setki wiadomości od kobiet, a on mówi STOP! Fabijański ujawnia, dlaczego

Na pierwszy rzut oka tancerka wyglądała, jakby nie miała na sobie bielizny. Okazało się jednak, że jej strój został odpowiednio skrojony, aby uniknąć ewentualnej wpadki podczas dynamicznych ruchów. Pod rozciętymi fragmentami materiału Julia ukryła bokserki w kolorze idealnie stapiającym się z jej delikatną opalenizną. Całość prezentowała się niezwykle efektownie.

Kim jest Julia Suryś?

Urodzona w 2001 roku tancerka od lat szlifuje swoje umiejętności w tańcu towarzyskim, zdobywając laury na międzynarodowych turniejach. Poza tańcem Julia odnosi również sukcesy w modelingu i aktywnie rozwija swoją obecność w mediach społecznościowych. Kto wie, być może to właśnie ona sięgnie po upragnioną Kryształową Kulę? O tym przekonamy się już niedługo. Wielki finał "Tańca z Gwiazdami" odbędzie się 10 maja.

Zobacz więcej zdjęć. Ewa Kasprzyk w "Tańcu z Gwiazdami". Nie do zastąpienia!

Tomasz Wygoda o faworyzowaniu Boczarskiej. Mówi też o Kędzierskim. Piotr zastawił restaurację, żeby wygrać "Taniec z Gwiazdami"?