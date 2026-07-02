Świętajno szykuje mocny wieczór z disco polo. Top Girls na czele programu

4 lipca 2026 roku Stadion Gminny w Świętajnie zamieni się w miejsce, gdzie folklor, lokalne talenty i taneczne rytmy spotkają się w jednym, naprawdę konkretnym programie. Świętajniada – Festiwal Talentów 2026 wystartuje o godzinie 16:30, a największe emocje dla fanów muzyki rozrywkowej przyjdą wieczorem, gdy na scenę wejdą gwiazdy disco polo i dance.

Najmocniejszym punktem wydarzenia będzie oczywiście Top Girls, czyli zespół, który od lat potrafi porwać publiczność lekkim, kobiecym brzmieniem i refrenami, które błyskawicznie wpadają do głowy. Jeśli ktoś lubi ten klimat, to taki koncert po prostu trudno odpuścić.

O której i kto zagra? Wieczorem zacznie się prawdziwa taneczna jazda

Choć impreza rusza już po południu, fani disco polo szczególnie powinni zerkać na wieczorną rozpiskę. To właśnie wtedy scena w Świętajnie nabierze najbardziej imprezowego charakteru.

19:00 – Densi

20:00 – Top Girls

21:00 – Tana

To układ, który zapowiada się naprawdę dobrze: najpierw rozgrzewka z Densi, potem gwiazda wieczoru w postaci Top Girls, a na finał Tana i dyskotekowe rytmy, które powinny ładnie domknąć plenerową zabawę. Całość ma zakończyć się o 22:30.

Top Girls przyciąga największą uwagę. Tego występu wielu będzie czekać cały dzień

Top Girls to marka doskonale znana fanom disco polo. Zespół od lat buduje swoją pozycję energetycznymi koncertami, sceniczną charyzmą i przebojami, które świetnie działają na żywo. To właśnie ten typ występu, przy którym publiczność szybko przechodzi z lekkiego kołysania do wspólnego śpiewania i tańca pod sceną.

W Świętajnie formacja pojawi się o 20:00, a więc w idealnym momencie wieczoru – kiedy plener już żyje, ale przed publicznością wciąż jeszcze kilka godzin zabawy. Dla wielu osób to właśnie ten koncert będzie głównym powodem przyjazdu na stadion.

Nie tylko gwiazdy disco polo. Program zaczyna się dużo wcześniej

Świętajniada nie ogranicza się wyłącznie do wieczornych koncertów. Organizatorzy przygotowali całe popołudnie atrakcji, dzięki czemu można wpaść wcześniej i po prostu spędzić tam większą część dnia.

16:30 – otwarcie imprezy plenerowej

– otwarcie imprezy plenerowej 16:40 – sztuka teatralna „Legenda o Smoku Wawelskim” w wykonaniu młodzieży szkolnej

– sztuka teatralna „Legenda o Smoku Wawelskim” w wykonaniu młodzieży szkolnej 17:00 – występ Dziecięcej Kapeli Ludowej Mazuraczki

– występ Dziecięcej Kapeli Ludowej 17:20 – sztuka teatralna Klubu Seniora „Jak to dawniej bywało na Noc Świętojańską”

– sztuka teatralna Klubu Seniora „Jak to dawniej bywało na Noc Świętojańską” 17:40 – występ zespołu Świętowiacy

– występ zespołu 18:10 – występ Klubu Seniora w Świętajnie

– występ Klubu Seniora w Świętajnie 18:30 – występ zespołu Familia

Dzięki temu to wydarzenie ma rodzinny i bardzo swojski charakter. Najpierw scena należy do lokalnych wykonawców i grup artystycznych, a później pałeczkę przejmują taneczne składy, które zadbają o imprezowy finał.

Dlaczego warto się pojawić, nawet jeśli nie słuchasz disco polo na co dzień?

To jeden z tych letnich eventów, na które jedzie się nie tylko dla samych piosenek, ale też dla atmosfery. Plener, swojska energia, znane melodie, lokalna społeczność i program, w którym każdy znajdzie coś dla siebie – właśnie takie połączenia najlepiej sprawdzają się latem.

Na miejscu zaplanowano również animacje, gry i zabawy dla dzieci, urządzenia rekreacyjne oraz stoiska z kuchnią regionalną. Dla rodzin to dobra okazja na wspólne popołudnie, a dla fanów koncertów – na spokojne wejście w klimat przed wieczorną częścią z muzyką taneczną. Jeśli ktoś lubi imprezy pod chmurką z lekkim, wakacyjnym vibe’em, to Świętajno może naprawdę pozytywnie zaskoczyć.

Pogoda powinna sprzyjać zabawie pod chmurką

Na sobotni wieczór w Świętajnie prognozowane jest około 19°C, z tylko symboliczną szansą na deszcz, więc warunki zapowiadają się całkiem przyjemnie na plenerową potańcówkę. Warto jednak wrzucić do auta albo na ramię lekką bluzę czy kurtkę, bo po zachodzie słońca może zrobić się odczuwalnie chłodniej.

Gdzie odbędzie się koncert i jak dojechać?

Wydarzenie odbędzie się na Stadionie Gminnym w Świętajnie. To właśnie tam od 16:30 ruszy całe święto talentów, które wieczorem przejdzie w taneczną zabawę z udziałem gwiazd disco polo.

Osoby planujące przyjazd autem mogą szukać miejsc postojowych w okolicy parkingów w Świętajnie, w tym m.in. przy ul. Adama Mickiewicza 29-19. W przypadku większej frekwencji dobrze pojawić się chwilę wcześniej, żeby spokojnie zaparkować i bez pośpiechu zająć sobie dobre miejsce na stadionie.