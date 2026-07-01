Jolanta Kwaśniewska spróbowała sił w zdobieniu porcelany. Jej letnia kreacja robi wrażenie

Była pierwsza dama Jolanta Kwaśniewska chwyciła za pędzel. Malowała porcelanę złotem

Od wielu lat Jolanta Kwaśniewska jest uważana za jedną z najbardziej szanowanych i sympatycznych osób w polskiej przestrzeni publicznej. Bez względu na to, czy uczestniczy w spotkaniach o charakterze charytatywnym, czy w wydarzeniach kulturalnych, zawsze emanuje elegancją i doskonałym gustem, przez co często bywa wyróżniana jako najlepiej ubarana była pierwsza dama. Tym razem okazją do publicznego wystąpienia była wizyta w jednej z najstarszych polskich fabryk porcelany, gdzie zorganizowano warsztaty z tradycyjnego zdobienia.

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Sonda Jak oceniasz Jolantę Kwaśniewską jako pierwszą damę? Zdecydowanie najlepiej w historii Jedna z najlepszych, ale nie numer jeden Była dobra, ale przeceniana Nie mam zdania

„Pani Prezydentowa bez wahania chwyciła za pędzel i po krótkiej instrukcji rozpoczęła artystyczne malowanie szmaragdowej filiżanki płynnym złotem. To trudna i wymagająca technika, która wymaga precyzji, opanowania i pewnej ręki. Pani Prezydentowa najpierw ozdobiła spodek, a następnie czarkę, tworząc własną, unikatową dekorację na porcelanie - czytamy w sieci. ”

Letnia sukienka Jolanty Kwaśniewskiej. "Pani Jolanta zawsze świetnie wygląda"

Spore poruszenie wywołał moment, gdy Jolanta Kwaśniewska samodzielnie zabrała się za malowanie przygotowanej porcelany. Równie dużo uwagi poświęcono jej strojowi. Była prezydentowa wybrała na tę okazję długą, lekką sukienkę utrzymaną w wielobarwnej tonacji, w której dominowały odcienie zieleni i błękitu. Zwiewny materiał w połączeniu z roślinnym motywem sprawił, że kreacja wyglądała niezwykle elegancko, a jednocześnie idealnie pasowała do letniego charakteru spotkania, co szybko docenili internauci.

W sieci natychmiast zaroiło się od pozytywnych opinii na temat jej wyglądu i klasy. Internauci zgodnie podkreślali, że mimo upływu czasu Jolanta Kwaśniewska niezmiennie pozostaje ikoną stylu, a każde jej pojawienie się publicznie spotyka się z ciepłym przyjęciem i szczerym podziwem.

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„Pani Jolanta zawsze świetnie wygląda i w każdej sytuacji potrafi się odnaleźć - pisali zachwyceni fani.”