Kordian zagra w Pcimiu, ale prawdziwa zabawa zacznie się dopiero po jego koncercie

Już za dwa dni Pcim rozkręci wielkie święto z disco polo w roli głównej

W niedzielę, 28 czerwca 2026 roku, na Kompleksie Sportowym KS Pcimianka w Pcimiu szykuje się wydarzenie, obok którego fani tanecznych brzmień nie przejdą obojętnie. Święto Kliszczaka połączy regionalny klimat, koncertowe emocje i wieczorną zabawę pod sceną, a najgłośniejszym punktem programu będzie występ Kordiana - artysty, który od lat potrafi rozbujać publiczność od pierwszych dźwięków.

Start imprezy zaplanowano na godzinę 15:00, a program jest ułożony tak, by z każdą kolejną godziną podkręcać atmosferę. Będzie swojsko, będzie energetycznie i będzie dokładnie tak, jak lubią to miłośnicy letnich imprez z muzyką na żywo.

Kordian gwiazdą wieczoru. Ten koncert może porwać cały Pcim

Największą gwiazdą wydarzenia będzie Kordian, który pojawi się na scenie o 20:00. To wykonawca świetnie znany publiczności kochającej połączenie disco polo z góralską energią. Jego koncerty słyną z żywiołowości, kontaktu z ludźmi i refrenów, które niesie potem cały plac.

Nie jest tajemnicą, że Kordian ma mocną pozycję w swoim gatunku. Na Spotify słucha go miesięcznie ponad 163 tysiące osób, co tylko potwierdza, że jego repertuar trafia do szerokiej publiczności. Wystarczy wspomnieć o takich numerach jak „Dziewczyna z gór”, by od razu poczuć klimat letniej potańcówki i dobrej zabawy do późnego wieczora.

Właśnie dlatego jego występ zapowiada się jako ten moment, na który wiele osób będzie czekać od początku dnia. Jeśli ktoś lubi melodyjne, taneczne granie z charakterem i góralską iskrą, to o 20:00 pod sceną może zrobić się naprawdę gorąco.

Nie tylko gwiazda wieczoru. Oto kto jeszcze wystąpi w Pcimiu

Choć to Kordian przyciąga największą uwagę fanów disco polo, program Święta Kliszczaka został ułożony tak, by przez cały dzień na scenie sporo się działo. Wcześniej publiczność zobaczy także My Way, których koncert zaplanowano na 19:00. To właśnie ten punkt programu będzie idealnym muzycznym rozpędem przed wejściem gwiazdy wieczoru.

O 18:00 wystąpi Kabaret Śleboda, więc nie zabraknie również lżejszego, rozrywkowego akcentu. Taki miks humoru, regionalności i tanecznych brzmień sprawia, że wydarzenie ma szansę przyciągnąć nie tylko zagorzałych fanów disco polo, ale też całe rodziny i wszystkich, którzy po prostu chcą dobrze spędzić czerwcowe popołudnie.

W pierwszej części wydarzenia zaprezentują się lokalne zespoły i grupy regionalne. Na scenie pojawią się:

Mali Pcimianie ,

, Pcimianie z programem „Cepiny u Biydy” ,

z programem , Młodzi Śpiewni ,

, Dolina Mszanki ,

, Trzebunianie ,

, Spod Gronia.

To ważny element całej imprezy, bo Święto Kliszczaka nie stawia wyłącznie na wieczorne hity, ale też pokazuje lokalną kulturę i tradycję. Dzięki temu wydarzenie ma własny charakter i nie jest tylko zwykłym koncertem plenerowym.

Godzina po godzinie. Tak będzie wyglądał program imprezy

Dla tych, którzy lubią mieć wszystko rozpisane, harmonogram prezentuje się bardzo konkretnie:

15:00 – start wydarzenia i występy zespołów regionalnych,

– start wydarzenia i występy zespołów regionalnych, 18:00 – Kabaret Śleboda ,

– , 19:00 – koncert My Way ,

– koncert , 20:00 – Kordian jako gwiazda wieczoru,

– jako gwiazda wieczoru, 21:30 – dyskoteka z DJ Leśny.

Po koncercie Kordiana zabawa wcale się nie skończy. Wręcz przeciwnie: o 21:30 stery przejmie DJ Leśny, który zadba o taneczny finał całego dnia. To świetna wiadomość dla tych, którzy po koncertach nie chcą jeszcze wracać do domu i mają ochotę zostać na parkiecie pod gołym niebem.

Poza programem scenicznym zaplanowano także wystawy twórców i rękodzielników. Swoje prace zaprezentują Krzysztof Bednarz, Lena Bednarz oraz Zagórzańscy Pasjonaci.

Taki dodatek sprawia, że można tu wpaść nie tylko na wieczorny koncert, ale też spędzić czas spokojniej, poczuć lokalny klimat i zobaczyć, jak wydarzenie łączy nowoczesną rozrywkę z tradycją regionu. To właśnie ten miks często daje najlepszy efekt – najpierw swojskie klimaty i regionalna nuta, a potem taneczna eksplozja pod sceną.