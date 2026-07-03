Fani tanecznych brzmień mają powód, by szykować się na mocne otwarcie wakacyjnego sezonu. Już jutro, w sobotę 4 lipca o godzinie 16:00 na terenie przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Tolkmicku odbędzie się Powitanie Lata, wydarzenie, które zapowiada się na solidną dawkę koncertowej energii, znanych nazwisk i rodzinnej atmosfery.

Na scenie pojawią się: Michał Wiśniewski, Top One oraz DJ Punio, więc będzie i wielki rozmach, i sentymentalny powrót do klasycznych hitów, i parkietowy puls, który potrafi porwać do zabawy nawet tych, którzy na co dzień tylko „przypadkiem” nucą refreny disco polo.

Najgłośniej oczywiście wybrzmiewają dwaj artyści: Michał Wiśniewski oraz Top One. To właśnie oni mogą najmocniej rozgrzać publiczność i sprawić, że pod sceną od pierwszych minut zrobi się naprawdę tłoczno.

Michał Wiśniewski to postać, której w polskiej muzyce rozrywkowej przedstawiać właściwie nie trzeba. Charyzma, rozpoznawalny styl i repertuar, który od lat budzi emocje, sprawiają, że jego koncerty mają w sobie coś więcej niż tylko serię piosenek. To show, które potrafi zjednoczyć kilka pokoleń widzów.

Z kolei Top One to nazwa absolutnie kultowa dla fanów tanecznych klimatów. Ten zespół od lat kojarzy się z przebojami, które na stałe weszły do imprezowego kanonu. Wystarczy wspomnieć takie utwory jak „Ole Olek!” czy „Biały miś”, by od razu poczuć klimat letniej zabawy, festynu i wspólnego śpiewania pod sceną. Jeśli ktoś wychował się na złotej erze disco polo, ten występ może być dla niego jednym z najmocniejszych punktów wieczoru.

Skład uzupełni DJ Punio, który zadba o taneczne tempo i o to, by energia nie opadła ani na moment. Taki zestaw oznacza jedno: będzie melodyjnie, przebojowo i bardzo imprezowo.

Atrakcje dla całych rodzin

Powitanie Lata w Tolkmicku to nie tylko występy sceniczne. To ważna wiadomość dla tych, którzy chcą spędzić sobotę nie tylko przy muzyce, ale po prostu na udanym, letnim wydarzeniu.

Na miejscu przygotowano dodatkowo:

strefę rodzinną z animacjami

dmuchańce dla najmłodszych

stoiska z rękodziełem

strefę gastronomiczną

food trucki, jedzenie i napoje

Dzięki temu do Tolkmicka można wybrać się nie tylko dla samego koncertu. To dobra propozycja także dla rodzin z dziećmi, grup znajomych i wszystkich tych, którzy po prostu lubią letnie imprezy pod chmurką z muzyką w tle. A jeśli przy okazji wpadnie w ucho kilka refrenów? Tym lepiej!

Wstęp wolny

Dobra wiadomość jest taka, że wstęp na wydarzenie jest wolny, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by spontanicznie wpaść do Tolkmicka i przywitać lato przy tanecznych brzmieniach.