Ten kadr z teledysku disco polo na pewno widziałeś. Zgadniesz, co to za piosenka?

Quiz o wiedzy disco polo to niesamowita rozrywka, a także uzupełnienie swojej wiedzy o hitach! Nikt nie słucha, każdy zna. Właśnie tak można określić nurt disco polo, który w ostatnich latach stał się bardzo popularny. Artyści na czele z Zenkiem Martyniukiem, Czadomanem, Marcinem Millerem z Boys i Skolimem, wypuszczają prawdziwe hity. Nie można zapomnieć też o Łobuzach, którzy piosenką "Ona czuje we mnie piniądz" rozkochali w sobie publiczność. Jest też Magda Narożna i zespół Piękni i Młodzi, którzy hitami wybijają się na TikToku, a ich występów na koncertach wyczekuje chyba każdy. Choć ich piosenki zna większość osób, to czy wiedzą jakie teledyski zostały do nich stworzone? Klip do "Wyglądasz idealnie" Skolima jest różowy i znakiem charakterystycznym jest limuzyna, natomiast AGBE i Dawid Narożny śpiewali na plaży piosenkę "Ona działa na mnie jak". Czy potrafisz dopasować inne tytułu piosenek do kadrów z teledysków?

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QUIZ: Odgadnij tytuł piosenki po kadrze z teledysku

Jesteś fanem disco polo i kochasz nie tylko piosenki artystów, ale także ich teledyski? Jeśli tak, dobrze że tu jesteś! Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy muzyczny quiz, w którym pokazujemy kadr z teledysku disco polo, a Wy musicie odgadnąć jaka piosenka się pod nim kryje. Gotowi? Do dzieła!