"Na Wspólnej", odcinek 4197: Remek rozpoznaje w gościu Igi i Jakuba prostytutkę, która zeznawała na komendzie

Poprzedni odcinek serialu "Na Wspólnej" z pewnością nie pozwolił fanom na chwilę wytchnienia, rzucając bohaterów w wir dramatycznych wydarzeń. Walka o zdrowie matki Łucji przybrała nieoczekiwany obrót, gdy Nalepa odkrył, że przyczyną jej problemów było zatrucie kobaltem z uszkodzonej protezy biodra. Niestety, stan Krystyny okazał się zbyt poważny na kolejną operację, co postawiło jej życie pod ogromnym znakiem zapytania. W tym samym czasie rosło napięcie między Elizą a Bartkiem, których gorące uczucie i potajemne spotkanie zaczęła podejrzewać Sylwia. Z kolei zdesperowany Michał poprosił o pomoc Brygidę, która próbowała uświadomić Ignacemu, jak ważna jest szansa jego ojca na szczęście. Po tak intensywnych zwrotach akcji pozostaje czekać, jakie konsekwencje przyniosą podjęte przez bohaterów decyzje.

Ten serial nie mógł się udać, a robi furorę. Zine Tseng i Max Irons o kulisach "Młodego Sherlocka" | WYWIAD ESKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Na Wspólnej" odc. 4197 - streszczenie

W nowym odcinku Bergowie wraz z synem stawią się na komisariacie, gdzie na miejscu czeka ich zaskoczenie – okazuje się, że wszystkie zarzuty zostały wycofane. Mimo to Eliza nie potrafi odetchnąć z ulgą i wciąż żyje w ogromnym napięciu, obawiając się, że Bartek może niespodziewanie pojawić się w jej domu. W międzyczasie Kasia i Darek kontynuują swoją mistyfikację rozwodową, a najbliżsi chętnie służą im radą w kwestiach formalnych. Darek odkryje również, że Kalina, która zbliża się do Łukasza, oraz jej świadkowa w rzeczywistości wcale się nie znały. Równolegle, podczas wizyty u Igi i Jakuba, Brygida i Remek spotkają Lucy, a Remigiusz po chwili uświadomi sobie, że rozpoznaje w niej prostytutkę, która kiedyś składała zeznania na komendzie.

"Na Wspólnej" odc. 4197 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu "Na Wspólnej" z pewnością nie mogą doczekać się kolejnych emocji i zaskakujących zwrotów akcji, które przygotowali dla nich scenarzyści. Nadchodzący 4197. odcinek zapowiada się niezwykle interesująco, kontynuując kluczowe wątki i wprowadzając nowe tajemnice. Aby być na bieżąco z losami ulubionych bohaterów, warto zarezerwować sobie czas na seans. Premierowa emisja najnowszego odcinka odbędzie się w poniedziałek, 20 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to jeden z najdłużej emitowanych i najchętniej oglądanych polskich seriali, który od ponad dwóch dekad gości w domach milionów widzów. Produkcja opowiada o losach grupy przyjaciół z domu dziecka, których więź, zrodzona z młodzieńczej obietnicy, okazała się silniejsza niż jakiekolwiek więzy krwi. To właśnie w domu przy tytułowej ulicy, będącym ostatnim darem zmarłego przyjaciela, od lat śledzimy ich perypetie, miłości, sukcesy i porażki. Za sukcesem serialu stoją nie tylko wciągające scenariusze, ale i znakomici aktorzy. W serialu występują m.in.:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)