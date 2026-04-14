"Na Wspólnej", odcinek 4198: Remigiusz otrzymuje tragiczną wiadomość o umierającym ojcu

Ostatni odcinek "Na Wspólnej" dostarczył nam prawdziwego kalejdoskopu emocji i rzucił nowe światło na skrywane sekrety bohaterów. Bergowie mogli wreszcie odetchnąć z ulgą, gdy zarzuty wobec ich syna zostały wycofane, jednak nie uspokoiło to Elizy, która w napięciu obawiała się wizyty Bartka. W tym czasie Kasia i Darek kontynuowali swoją mistyfikację rozwodową, przyjmując porady od niczego nieświadomych bliskich. Podczas gdy Kalina zbliżała się do Łukasza, Darek dokonał zaskakującego odkrycia, że ona i jej świadkowa wcale się nie znały. Niespodziewany zwrot akcji nastąpił także u Igi i Jakuba, których odwiedzili Brygida i Remek – Remigiusz rozpoznał w poznanej tam Lucy prostytutkę składającą niegdyś zeznania na komendzie. Tyle tajemnic wyszło na jaw, które z nich wybuchną jako pierwsze?

"Na Wspólnej" odc. 4198 - streszczenie

Brygida postanawia wyjawić Michałowi prawdę o profesji Lucy, jednak okazuje się, że mężczyzna jest już świadomy, iż jest ona prostytutką. Mimo to nie udaje się uniknąć napiętej konfrontacji między obiema kobietami. W tym samym czasie Remigiusz, zaabsorbowany tymi wydarzeniami, otrzymuje tragiczną wiadomość o umierającym ojcu. Równolegle, Darek wciela się w rolę reżysera, aby dostać się na spotkanie z Kamą, a Kasia decyduje się na śledzenie Kaliny podczas jej spotkania z Łukaszem. W życiu młodszych bohaterów również nie brakuje emocji: Julka otrzymuje propozycję zagrania w teledysku, co wywołuje gwałtowną zazdrość u Kosmy, a zawodowe plany Sandry zostają pokrzyżowane, gdy Igor wstrzymuje jej artykuł.

"Na Wspólnej" odc. 4198 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnej produkcji z pewnością z niecierpliwością czekają na kolejne perypetie swoich ulubionych bohaterów. W nadchodzącym odcinku emocje sięgną zenitu, a losy postaci skomplikują się jeszcze bardziej. Aby nie przegapić żadnego zwrotu akcji, warto zanotować sobie datę premiery. Premierowa emisja 4198. odcinka serialu "Na Wspólnej" odbędzie się we wtorek, 21 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, opowiadając historię niezwykłej przyjaźni zrodzonej w domu dziecka. Wszystko zaczęło się od obietnicy i wspólnego domu przy tytułowej ulicy, który stał się fundamentem dla rodzin Ziębów, Brzozowskich i Hofferów. Z zapartym tchem śledzimy ich codzienne zmagania, miłosne uniesienia i dramatyczne zwroty akcji, udowadniając, że więzi przyjaźni potrafią być silniejsze niż więzy krwi. Za sukcesem produkcji stoi plejada znakomitych aktorów, którzy od lat wcielają się w uwielbiane przez nas postacie. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)