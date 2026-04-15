"Na Wspólnej", odcinek 4199: Wojtek w poważnych tarapatach! Misiek groźbami próbuje dopaść Andżelę

Ostatni odcinek "Na Wspólnej" obfitował w dramatyczne zwroty akcji i skomplikowane relacje, trzymając widzów w nieustannym napięciu. Konfrontacja Brygidy z Lucy, mimo że Michał znał już prawdę o dziewczynie, zbiegła się w czasie z tragiczną wiadomością dla Remigiusza, który dowiedział się o umierającym ojcu. Wątki miłosne również nabrały tempa – Darek, podając się za reżysera, zakradł się na spotkanie z Kamą, podczas gdy Kasia postanowiła śledzić Kalinę na jej randce z Łukaszem. Nie zabrakło także młodzieńczych dramatów, gdy propozycja występu Julki w teledysku wywołała zazdrosną reakcję Kosmy. W tle tych wydarzeń Sandra musiała zmierzyć się z zawodowym rozczarowaniem, ponieważ jej artykuł został wstrzymany. Z tak wieloma otwartymi wątkami, nadchodzący tydzień zapowiada się niezwykle interesująco.

Tak ZARABIALI aktorzy ze SQUID GAME zanim stali się sławni | To Się Kręci Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Na Wspólnej" odc. 4199 - streszczenie

Nadchodzący odcinek przyniesie wiele emocji, zwłaszcza dla Łucji, która mocno przeżywa operację swojej mamy. Krystyna również jest pełna obaw, jednak córka jest zdeterminowana, by wspierać ją na każdym kroku. Tymczasem Wojtek znajdzie się w poważnych tarapatach, gdy Misiek zażąda od niego informacji o miejscu pobytu Andżeli, nie cofając się przed poważnymi groźbami. W tej kryzysowej sytuacji do akcji wkroczy ojciec Wojtka, który postanowi wykorzystać swoje dawne kontakty. Równolegle Kosma spróbuje naprawić swoje relacje z Julką i przeprosi ją za brak zaufania, ale wciąż będzie miał wątpliwości co do jej występu w teledysku, bacznie analizując każde zachowanie na planie.

"Na Wspólnej" odc. 4199 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością nie mogą doczekać się, aby zobaczyć, jak dalej potoczą się losy ich ulubionych postaci. Nowe perypetie i emocjonalne zawirowania gwarantują, że przed telewizorami zasiądą tłumy widzów. Warto więc zapisać sobie w kalendarzu datę emisji, aby nie przegapić żadnego ważnego wydarzenia. Premierowy, 4199. odcinek "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany w środę, 22 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, opowiadając historię niezwykłej przyjaźni zrodzonej jeszcze w domu dziecka. Wszystko zaczęło się od obietnicy i wspólnego domu, który stał się fundamentem dla losów rodzin Brzozowskich, Hofferów i Ziębów. Przez lata śledzimy ich wzloty i upadki, miłości i rozstania, udowadniając, że więzi przyjaźni mogą być silniejsze niż więzy krwi. To opowieść o wspólnocie, która przetrwała próbę czasu i wciąż dostarcza niezapomnianych emocji. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)