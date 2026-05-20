"Na Wspólnej": streszczenie odcinka 4219

W serialu "Na Wspólnej" działo się ostatnio naprawdę sporo, a wszystko zaczęło się od niespodziewanych oświadczyn Remigiusza, które Brygida przyjęła z wielkim entuzjazmem. W cieniu tych radosnych chwil ich matki knuły intrygę dotyczącą sprzedaży rodzinnego interesu, przy czym Milena skusiła Jolantę wysoką prowizją i planem wykorzystania duchów przodków do sfinalizowania transakcji. Tymczasem Żbik odnalazł pijanego Tadeusza pod domem Łukasza, co położyło kres ogromnemu strachowi rodziny Zakościelnych o zaginionego chłopaka. Sytuacja u Kasi stała się wyjątkowo napięta przez groźby Kaliny, ale na szczęście pojawienie się Anety ostudziło ten konflikt, podczas gdy Jarek po nocy spędzonej u klientki uciekł do swojego syna. Na koniec Eliza odwiedziła Bartka po operacji i szczerze wyznała mu, że chociaż mąż zażądał rozwodu, ona zamierzała ratować małżeństwo, mimo że Wichrowski wciąż był jej bliski. Jakie zatem będą konsekwencje tych wszystkich miłosnych i biznesowych zawirowań?

"Na Wspólnej" - rozwód Kasi i Darka to dopiero początek dramatów. Julia Chatys o nowych odcinkach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Na Wspólnej" odc. 4219 - streszczenie

Zakościelny stara się uświadomić Czerskiemu, że jego najbliższa rozmowa z Nowińskim to decydujący moment dla dalszej kariery zawodowej. Mariusz nie stawia się jednak w kancelarii, ponieważ nagle traci przytomność i zostaje przewieziony do szpitala. Jego matka, nie wiedząc o dramatycznych wydarzeniach, próbuje bezskutecznie skontaktować się z synem i dostać do jego mieszkania. Tymczasem Weronika przekazuje Monice niepokojące wieści o oskarżeniu Kajetana, co rzuca cień na sytuację Damiana. Dziedzic kontynuuje swoje śledztwo w sprawie skradzionego telefonu Cieślika i udaje mu się wpaść na trop osoby, która zleciła kradzież. Jednocześnie Igor konfrontuje się z matką kobiety oskarżającej senatora i przypadkiem dowiaduje się o romansie Sandry ze swoim szefem. Dzień kończy się powrotem Julki do domu, która po ucieczce z lekcji znajduje się pod wpływem środków odurzających.

"Na Wspólnej" odc. 4219 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli chcecie sprawdzić, jak dalej potoczą się losy bohaterów po tych wszystkich komplikacjach, warto zaplanować sobie wieczór z telewizją. Serial od lat przyciąga przed ekrany osoby ciekawe dalszych sporów i pojednań przy znanej warszawskiej ulicy. Nowe wątki rozwijają się dynamicznie, więc każda minuta transmisji jest istotna dla zrozumienia całości opowieści. Premierowa emisja 4219. odcinka serialu "Na Wspólnej" odbędzie się w środę, 27 maja 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Produkcja ta to jedna z najdłużej emitowanych polskich telenowel, która pokazuje życie kilku zaprzyjaźnionych rodzin połączonych wspólną przeszłością w domu dziecka. Wszystko zaczęło się od grupy przyjaciół, którzy wspierani przez Marię i Włodka Ziębów, zamieszkali w kamienicy przekazanej im przez Wiktora Brzozowskiego. Od tamtej pory śledzimy wzloty i upadki klanów Brzozowskich, Hofferów czy Ziębów, których więzi są często trwalsze niż te wynikające z pokrewieństwa. To opowieść o lojalności i codziennych wyzwaniach, które stają przed kolejnymi pokoleniami wychowanymi przy tytułowej ulicy. Obsada tego serialu to m.in.:

- Bożena Dykiel (jako Maria Zięba) - Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba) - Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska) - Grażyna Wolszczak (jako Barbara) - Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer) - Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak) - Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer) - Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer) - Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka) - Joanna Jabłczyńska (jako Marta) - Sonia Mietielica (jako Anka) - Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński) - Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska) - Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko) - Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski) - Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)