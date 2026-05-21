"Na Wspólnej": streszczenie odcinka 4220

W ostatnim odcinku serialu "Na Wspólnej" sporo się działo, a losy bohaterów skomplikowały się w najmniej oczekiwanych momentach. Mariusz Czerski stanął przed ostatnią szansą na uratowanie kariery, jednak nagła utrata przytomności i pobyt w szpitalu uniemożliwiły mu spotkanie z Nowińskim, podczas gdy zaniepokojona matka nie mogła dostać się do jego mieszkania. Weronika poinformowała Monikę, że wniesiono oskarżenie w sprawie ataku Kajetana na dziewczynę będącą świadkiem oskarżenia, co dodatkowo obciążyło Damiana. Równolegle Dziedzic naciskał na podejrzanego o kradzież telefonu Cieślika policjanta, dzięki czemu ostatecznie wpadł na trop zleceniodawcy całego przestępstwa. Z kolei Igor nie tylko dotarł do matki oskarżycielki senatora i odkrył romans Sandry ze swoim szefem, ale też musiał zmierzyć się z widokiem Julki, która wagarowała i wróciła do domu pod wpływem narkotyków. Zastanówmy się zatem, jakie konsekwencje przyniosą bohaterom te wszystkie zdarzenia.

"Na Wspólnej" odc. 4220 - streszczenie

Mariusz przebywa w szpitalu i po odzyskaniu przytomności próbuje skontaktować się z żoną, dzwoniąc do Oli z telefonu należącego do lekarza. Niestety jego mowa jest tak niewyraźna, że Ola bierze go za osobę pod wpływem alkoholu i przerywa rozmowę. W tym samym czasie Czerska decyduje się wyjść z Zduńskim do restauracji, której kupnem mężczyzna jest zainteresowany i potrzebuje w tej sprawie jej opinii. W redakcji dochodzi do tarć, ponieważ Sandra próbuje przejąć kontrolę pod nieobecność zawieszonego Igora, ale zostaje szybko przywołana do porządku przez Smolnego. Problemy nie omijają Nowaka, który kłóci się z Julką z powodu jej wagarów, co kończy się ucieczką dziewczyny do Leona i niebezpieczną propozycją z jego strony. Z kolei Basia i Krzysztof decydują się na trudną rozmowę z Andrzejem, wyrzucając mu brak zainteresowania własnymi synami oraz wnuczką.

"Na Wspólnej" odc. 4220 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób z niecierpliwością czeka na kolejne perypetie mieszkańców warszawskiej ulicy, aby dowiedzieć się, jak potoczą się ich skomplikowane losy. Produkcja regularnie gości na ekranach, oferując stałe pory emisji, co ułatwia planowanie wieczornego odpoczynku przed telewizorem. Jeśli nie chcecie pominąć najnowszych wydarzeń z życia rodziny Nowaków czy Brzozowskich, warto wcześniej sprawdzić program telewizyjny. Emisja odcinka 4220 serialu "Na Wspólnej" została zaplanowana na 28 maja 2026 roku. Produkcja zostanie wyemitowana o godzinie 20:15 na kanale TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Ten serial to już prawdziwa legenda polskiej telewizji, która od lat przyciąga przed ekrany kolejne pokolenia dzięki historiom o przyjaźni silniejszej niż więzy krwi. Wszystko zaczęło się od grupy wychowanków domu dziecka i ich opiekunów, Marii i Włodka Ziębów, którzy stworzyli bezpieczną przystań dla swoich bliskich. Przez lata obserwowaliśmy, jak ich losy splatają się nierozerwalnie, tworząc fundament pod historię rodzin Brzozowskich, Hofferów czy Ziębów. To opowieść o codziennym życiu, trudnych wyborach i wzajemnym wsparciu, które pomaga przetrwać najtrudniejsze chwile. W serialu występują:

Bożena Dykiel (jako Maria Zięba)

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)