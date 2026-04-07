Nowe zasady w "Tańcu z Gwiazdami". Wiadomo, jak będzie wyglądać niedzielna dogrywka

"Taniec z Gwiazdami 18" w Polsacie. Kto występuje na parkiecie?

Osiemnasty sezon popularnego show zadebiutował na antenie Polsatu 1 marca 2026 roku. Format od pierwszych minut dostarcza widzom sporych wrażeń, co jest zasługą zarówno głośnych nazwisk uczestników, jak i delikatnych modyfikacji w układzie emisji. Niezmiennie w roli gospodarzy programu sprawdzają się Krzysztof Ibisz oraz Paulina Sykut-Jeżyna. Taneczne zmagania ocenia stałe grono jurorskie w osobach Ewy Kasprzyk, Iwony Pavlović, Tomasza Wygody i Rafała Maseraka. Od tej reguły zrobiono jeden wyjątek podczas specjalnej odsłony "Kayah Night", kiedy to do sędziowskiego panelu gościnnie dołączyła sama wokalistka Kayah.

W bieżącej odsłonie "Tańca z Gwiazdami" zaprezentowali się następujący uczestnicy:

Para numer 1 – Sebastian Fabijański w duecie z Julią Suryś

Para numer 2 – Paulina Gałązka tańcząca z Michałem Bartkiewiczem

Para numer 3 – Kacper „Jasper” Porębski i partnerująca mu Daria Syta

Para numer 4 – Małgorzata Potocka u boku Mieszka Masłowskiego

Para numer 5 – Mateusz Pawłowski pod okiem Klaudii Rąby

Para numer 6 – Natalia „Natsu” Karczmarczyk i Wojciech Kucina

Para numer 7 – Kamil Nożynski trenowany przez Izabelę Skierską

Para numer 8 – Izabella Miko i Albert Kosiński

Para numer 9 – Piotr Kędzierski oraz Magdalena Tarnowska

Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

Para numer 11 – Emilia Komarnicka w parze ze Stefano Terrazzino

Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke.

46

Zasady dogrywki w "Tańcu z Gwiazdami". Znamy szczegóły

Z rywalizacją o Kryształową Kulę pożegnały się dotychczas cztery znane nazwiska. Z programu odpadli już:

Małgorzata Potocka,

Emilia Komarnicka,

Mateusz Pawłowski,

Natalia Natsu Karczmarczyk.

Dwa ostatnie nazwiska z tej listy zakończyły swoją przygodę z formatem dokładnie 29 marca 2026 roku. Tego samego wieczoru produkcja poinformowała, że 12 kwietnia 2026 roku na samym początku transmisji dojdzie do bezpośredniego starcia dwóch innych par. Początkowo stacja trzymała w tajemnicy dokładny przebieg tej rywalizacji. Rąbka tajemnicy uchyliła jednak w internecie Izabela Skierska, która jest jedną z trenerek w "Tańcu z Gwiazdami". Tancerka stanie do tego pojedynku u boku Kamila Nożyńskiego, a ich przeciwnikami na parkiecie będą Izabella Miko oraz Albert Kosiński.

Według internetowej relacji tancerki, start nadchodzącego odcinka będzie należał do zagrożonych duetów, które zaprezentują publiczności identyczny układ taneczny. Dopiero po tych występach sędziowie wskażą zwycięzców, którzy otrzymają szansę zatańczenia drugiego układu wspólnie z pozostałą częścią telewizyjnej grupy.

- Oba tańce są dla nas nowe i jeszcze ich wcześniej nie tańczyliśmy - napisała Iza.

Zmagania w dogrywce otworzy taniec w stylu standardowym. W sytuacji, gdy noty panelu jurorskiego ułożą się remisowo, ostateczny głos i decyzję o awansie podejmie Iwona Pavlović.

Co ciekawe, swoje poprzednie edycje Izabela Skierska zakończyła właśnie na tym etapie - na dogrywce.

Magdalena Boczarska uwielbia wyzwania. "Taniec z Gwiazdami" to jedno z nich!