Para odpada z Hotelu Paradise. W tle knucie Magdy i liczenie głosów

Paula Dąbrowska
2026-04-21 20:56

12. sezon Hotelu Paradise to emocje, jakich mało kto się spodziewał. Po odpadnięciu Tobiasza niektórzy myśleli, że chwilowo będzię spokój, ale przyszła wtedy nagle Edyta Zając i ogłosiła konkurencję - jej konsekwencją było odpadnięcie nie jednej, ale dwóch osób. Kto pożegnał się z programem?

Hotel Paradise 12 - odcinek 30
Specjalna konkurencja w Hotelu Paradise. Para pożegnała się z programem

Okazało się, że na uczestników czeka szczególna konkurencja. Musieli wbiec na górę i rozwiązać konkretny tor z 4 etapami. Na każdym z nich

  • czekały zadania:
  • trafienie piłeczki do dziurki,
  • ułożenie flagii,
  • prowadzenie partnerki z zakrytymi oczami,
  • doniesienie kubeczków wody.

Wyniki:

  • Oliwia i Krystian – 40 min 00 s
  • Marta i Bartek – 48 min 10 s
  • Dominika i Marcel – 32 min 12 s
  • Roksana i Darek – 06 min 53 s
  • Magda i Andrzej – 09 min 26 s

Z Hotelem Paradise pożegnała się para Marty i Bartka.

Marta i Bartek żegnają się z Hotelem Paradise. Tak wyglądało ich pożegnanie

Uczestnicy nie ukrywali swojego smutku z powodu odejścia Bartka i Marty. Jak sam przyznał chłopak, zżył się z niektórymi kolegami i będzie mu ich brakowało.

- Myślałem, że będziemy mieć trochę inne pożegnanie - powiedział Bartek.

Okazało się, że odeszli oni bez osobnego pożegnania z pozostałymi kolegami. Uczestnicy nie ukrywali swojego smutku, ponieważ mieli nadzieję na pożegnanie. Magda wyrażała szczególny żal, ponieważ miała dobrą relację z Bartkiem.

- Lubiłem Bartka, bo był szczery - powiedział Andrzej.

Wielkie knucie i intrygi

Magda mimo wszystko szybko zaczęła liczyć głosy do finału, czy będzie mogła stanąć na Ścieżce Lojalności. Okazało się, że według jej wyliczeń brakuje jej głosów do finału. Jednak zauważyła, że niektórzy są wobec niej nieszczerzy i chciałaby sprawdzić, jakie podejście ma do niej Dominika.

- Jak wejdzie nowa singielka, to musimy ją przejąć - powiedziała Magda.

Okazało się, że pozostali uczestnicy wcześniej mieli pretensje, bo Magda z Andrzejem i Roksana z Darkiem zauważyli pewne rzeczy w konkurencji, ale się tym nie podzielili. Ci pierwsi dowiedzieli się o tym dopiero... wieczorem. W pokoju obok Dominika z Marcelem oraz Oliwia z Krystianem prowadzili dosłownie normalne rozmowy, głównie dlatego, że ta pierwsza miała urodziny w nocy.

