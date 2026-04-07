"Pierwsza miłość", odcinek 4195: Janek i Artur organizują ucieczkę Pawła z Kolumbii. Nieświadoma Marysia jedzie na spotkanie z dawną miłością

Ostatni odcinek serialu "Pierwsza miłość" dostarczył widzom solidnej dawki emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Zdeterminowana Dominika, odrzucona przez ojca, postanowiła wraz z Karmą uciec się do podstępu, by ominąć ochronę i dostać się do jego rezydencji. W tym samym czasie Marcelina otworzyła się przed Alanem, dzięki czemu ten dowiedział się, że Iga wciąż walczy o udowodnienie jego niewinności w sprawie kradzieży. Największe poruszenie wywołał jednak powrót Pawła Krzyżanowskiego, który po dziesięciu latach wyszedł z więzienia. Jego koszmar się jednak nie skończył, gdyż prokurator zażądał pieniędzy na poczet powtórnego procesu, co skłoniło nieufnego Pawła do zniknięcia z hotelu. Z tyloma otwartymi wątkami możemy być pewni, że kolejne wydarzenia przyniosą jeszcze więcej napięcia.

"Pierwsza miłość" odc. 4195 - streszczenie

Oskar z rosnącą nieufnością obserwuje, jak Mikołaj odnosi się do Kaliny. Jego brat, Alan, interweniuje, prosząc go o opanowanie zazdrości, która mogłaby zaszkodzić nie tylko jemu, ale i Kostkowi. W międzyczasie Jędrek staje przed niezwykle trudnym zadaniem w zakładzie pogrzebowym – musi zająć się swoim oprawcą z lat szkolnych, co przywołuje bolesne wspomnienia. Niespodziewanie z pomocą przychodzi mu Klaudia. Równocześnie w Kolumbii, Paweł pojawia się w hotelu w towarzystwie groźnego don Jose, co zmusza Janka i Artura do natychmiastowego działania. Dzięki wsparciu Emanuela udaje im się zorganizować prywatny samolot, który ma być ich szansą na ucieczkę z kraju, podczas gdy niczego nieświadoma Marysia wyrusza na lotnisko na spotkanie z Pawłem.

"Pierwsza miłość" odc. 4195 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Nadchodzące wydarzenia w życiu bohaterów "Pierwszej miłości" z pewnością dostarczą widzom wielu emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Fani z niecierpliwością czekają, by dowiedzieć się, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych postaci. Na szczęście na kolejną dawkę wrażeń nie trzeba będzie długo czekać. Nowy, 4195. odcinek serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany we wtorek, 14 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie serialowej, który od 2004 roku nieprzerwanie gości na ekranach, gromadząc rzesze wiernych fanów. Produkcja zgrabnie łączy losy bohaterów z Wrocławia i malowniczego Wadlewa, serwując widzom mieszankę romansu, komedii, a nawet sensacji i wątków kryminalnych. Twórcy nie boją się poruszać trudnych tematów społecznych, dzięki czemu historia pozostaje aktualna i bliska sercom widzów. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak: