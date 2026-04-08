"Pierwsza miłość", odcinek 4196: Paweł prosi Marysię o spotkanie. Kacper podejrzewa, że między byłymi partnerami wciąż nie wygasło uczucie

Ostatni odcinek serialu "Pierwsza miłość" zaserwował widzom prawdziwy rollercoaster emocji, rozwijając wątki zarówno w kraju, jak i daleko poza jego granicami. Oskar stawał się coraz bardziej podejrzliwy wobec zachowania Mikołaja w stosunku do Kaliny, co Alan próbował tonować, obawiając się komplikacji. Wątek Jędrka również nabrał dramatyzmu, gdy ten musiał zmierzyć się ze swoim prześladowcą z podstawówki, na szczęście znajdując nieoczekiwane wsparcie w Klaudii. Jednak to wydarzenia w Kolumbii trzymały w największym napięciu, gdyż powrót Pawła z don Jose zmusił Janka i Artura do zorganizowania brawurowej ucieczki. W tym samym czasie Marysia, pełna nadziei, jechała na lotnisko, by po latach w końcu ujrzeć ukochanego. Poprzedni epizod zostawił nas z wieloma pytaniami i zawieszonymi w próżni losami bohaterów.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Pierwsza miłość" odc. 4196 - streszczenie

Paweł, po traumatycznym powrocie z Kolumbii, boryka się z poważnym lękiem, który objawia się nocnymi koszmarami i krzykami. W poszukiwaniu wsparcia dzwoni do Marysi i prosi ją o spotkanie, co nie uchodzi uwadze Kacpra, który zaczyna podejrzewać, że między byłymi partnerami uczucie wciąż nie wygasło. W międzyczasie narasta konflikt wokół Igi, nękanej telefonami i wiadomościami od Jamesa. Alan postanawia interweniować i konfrontuje się z rywalem w planetarium, co prowadzi do bójki. Sytuacja komplikuje się, gdy James odkrywa, że Alan i Marcelina się znają, i zaczyna grozić swojej dawnej współpracownicy. Równolegle, Eliza za namową terapeutki rozważa zgłoszenie na policję przemocy domowej, a Bolesław mierzy się z nowym problemem – podpaleniem samochodu potencjalnego nabywcy klubu, o co podejrzewany jest Borys.

"Pierwsza miłość" odc. 4196 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością nie mogą doczekać się kolejnego odcinka, który przyniesie nowe emocje i zwroty akcji w życiu ulubionych bohaterów. Czy Paweł znajdzie ukojenie i jak zakończy się konflikt Alana z Jamesem? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce, dlatego warto zapisać w kalendarzu datę premiery. Premierowy, 4196 odcinek "Pierwszej miłości" będzie można obejrzeć w środę, 15 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:00 na kanale Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie serialowej, który od 2004 roku niezmiennie przyciąga widzów przed ekrany. Akcja osadzona w dynamicznym Wrocławiu oraz malowniczym Wadlewie pozwala śledzić losy bohaterów, którzy mierzą się nie tylko z miłosnymi uniesieniami i zdradami, ale także z wątkami sensacyjnymi i kryminalnymi. Twórcy nie boją się poruszać trudnych tematów społecznych, co sprawia, że historia pozostaje aktualna i bliska sercom fanów. W serialu występują między innymi: