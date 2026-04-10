"Pierwsza miłość", odcinek 4197: Dawny ukochany burzy spokój Marysi, a Marek dba o to, by niepokój Kacpra nieustannie rósł

Ostatni odcinek serialu "Pierwsza miłość" dostarczył widzom solidnej dawki emocji i skomplikowanych relacji, pozostawiając nas z wieloma pytaniami. Powrót Pawła z Kolumbii okazał się traumatyczny, a jego nocne koszmary i prośba o spotkanie z Marysią uświadomiły Kacprowi, że dawne uczucie między nimi mogło wcale nie wygasnąć. Tymczasem w wątku Igi napięcie sięgnęło zenitu, gdy nękający ją James został skonfrontowany przez Alana, co doprowadziło do szarpaniny i nowych gróźb. Równocześnie Eliza, za namową terapeutki, stanęła przed trudną decyzją o zgłoszeniu przemocy domowej, a Bolesław musiał zmierzyć się z podpaleniem samochodu kupca klubu, o co podejrzany został Borys. Z tyloma otwartymi i niebezpiecznymi wątkami, czego możemy spodziewać się dalej?
"Pierwsza miłość" odc. 4197 - streszczenie
Nadchodzi moment, na który czekała Marysia - w końcu dochodzi do jej spotkania z Pawłem. Mimo że jej mąż, Kacper, darzy ją zaufaniem, z niepokojem patrzy, jak powrót dawnej miłości wprowadza chaos w ich życie. Jego obawy potęguje Marek, który doskonale pamięta burzliwą przeszłość tej dwójki. W międzyczasie Mikołaj próbuje zaimponować Kalinie, piekąc dla niej ciasto, co tylko utwierdza Alana w przekonaniu, że Oskar miał rację co do ich relacji. Z kolei Julita, zazdrosna o wyjazd Radka na konferencję z Mają, postanawia odreagować na imprezie u Floriana, na której pojawia się również Filip, podczas gdy Angelika przyjmuje wyczekiwanego gościa.
"Pierwsza miłość" odc. 4197 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani popularnego serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, by poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzące wydarzenia zapowiadają wiele emocji i zwrotów akcji, których nie można przegapić. Dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z perypetiami Marysi i jej przyjaciół, podajemy kluczowe informacje dotyczące emisji. Premierowy 4197 odcinek serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w czwartek, 16 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, który od 2004 roku niezmiennie przyciąga widzów przed ekrany. Serial mistrzowsko łączy losy bohaterów z Wrocławia i malowniczego Wadlewa, serwując nam mieszankę miłosnych uniesień, dramatycznych rozstań, a także wątków sensacyjnych i komediowych. Twórcy nie boją się poruszać ważnych tematów społecznych, dzięki czemu historia pozostaje aktualna i bliska sercom fanów. W serialu występują m.in.:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
- Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
- Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
- Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
- Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
- Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
- Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
- Jan Bielski (jako Arczi)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)