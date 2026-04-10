"Pierwsza miłość", odcinek 4197: Dawny ukochany burzy spokój Marysi, a Marek dba o to, by niepokój Kacpra nieustannie rósł

Redakcja VOX FM
2026-04-10 9:54

Co nas czeka w 4197. odcinku serialu „Pierwsza miłość”? Spotkanie Marysi z Pawłem na nowo wzbudzi niepokój Kacpra, który z lękiem patrzy na powrót dawnej miłości do życia żony. Tymczasem Julita, trawiona zazdrością o wyjazd Radka z Mają, poszuka zapomnienia na hucznej imprezie. Szykują się naprawdę gorące chwile!

Ostatni odcinek serialu "Pierwsza miłość" dostarczył widzom solidnej dawki emocji i skomplikowanych relacji, pozostawiając nas z wieloma pytaniami. Powrót Pawła z Kolumbii okazał się traumatyczny, a jego nocne koszmary i prośba o spotkanie z Marysią uświadomiły Kacprowi, że dawne uczucie między nimi mogło wcale nie wygasnąć. Tymczasem w wątku Igi napięcie sięgnęło zenitu, gdy nękający ją James został skonfrontowany przez Alana, co doprowadziło do szarpaniny i nowych gróźb. Równocześnie Eliza, za namową terapeutki, stanęła przed trudną decyzją o zgłoszeniu przemocy domowej, a Bolesław musiał zmierzyć się z podpaleniem samochodu kupca klubu, o co podejrzany został Borys. Z tyloma otwartymi i niebezpiecznymi wątkami, czego możemy spodziewać się dalej?

"Pierwsza miłość" odc. 4197 - streszczenie

Nadchodzi moment, na który czekała Marysia - w końcu dochodzi do jej spotkania z Pawłem. Mimo że jej mąż, Kacper, darzy ją zaufaniem, z niepokojem patrzy, jak powrót dawnej miłości wprowadza chaos w ich życie. Jego obawy potęguje Marek, który doskonale pamięta burzliwą przeszłość tej dwójki. W międzyczasie Mikołaj próbuje zaimponować Kalinie, piekąc dla niej ciasto, co tylko utwierdza Alana w przekonaniu, że Oskar miał rację co do ich relacji. Z kolei Julita, zazdrosna o wyjazd Radka na konferencję z Mają, postanawia odreagować na imprezie u Floriana, na której pojawia się również Filip, podczas gdy Angelika przyjmuje wyczekiwanego gościa.

"Pierwsza miłość" odc. 4197 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnego serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, by poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzące wydarzenia zapowiadają wiele emocji i zwrotów akcji, których nie można przegapić. Dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z perypetiami Marysi i jej przyjaciół, podajemy kluczowe informacje dotyczące emisji. Premierowy 4197 odcinek serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w czwartek, 16 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, który od 2004 roku niezmiennie przyciąga widzów przed ekrany. Serial mistrzowsko łączy losy bohaterów z Wrocławia i malowniczego Wadlewa, serwując nam mieszankę miłosnych uniesień, dramatycznych rozstań, a także wątków sensacyjnych i komediowych. Twórcy nie boją się poruszać ważnych tematów społecznych, dzięki czemu historia pozostaje aktualna i bliska sercom fanów. W serialu występują m.in.:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
  • Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
  • Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
  • Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
  • Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
  • Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
  • Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
  • Jan Bielski (jako Arczi)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
pierwsza miłość