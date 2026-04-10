"Pierwsza miłość", odcinek 4197: Dawny ukochany burzy spokój Marysi, a Marek dba o to, by niepokój Kacpra nieustannie rósł

Ostatni odcinek serialu "Pierwsza miłość" dostarczył widzom solidnej dawki emocji i skomplikowanych relacji, pozostawiając nas z wieloma pytaniami. Powrót Pawła z Kolumbii okazał się traumatyczny, a jego nocne koszmary i prośba o spotkanie z Marysią uświadomiły Kacprowi, że dawne uczucie między nimi mogło wcale nie wygasnąć. Tymczasem w wątku Igi napięcie sięgnęło zenitu, gdy nękający ją James został skonfrontowany przez Alana, co doprowadziło do szarpaniny i nowych gróźb. Równocześnie Eliza, za namową terapeutki, stanęła przed trudną decyzją o zgłoszeniu przemocy domowej, a Bolesław musiał zmierzyć się z podpaleniem samochodu kupca klubu, o co podejrzany został Borys. Z tyloma otwartymi i niebezpiecznymi wątkami, czego możemy spodziewać się dalej?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Pierwsza miłość" odc. 4197 - streszczenie

Nadchodzi moment, na który czekała Marysia - w końcu dochodzi do jej spotkania z Pawłem. Mimo że jej mąż, Kacper, darzy ją zaufaniem, z niepokojem patrzy, jak powrót dawnej miłości wprowadza chaos w ich życie. Jego obawy potęguje Marek, który doskonale pamięta burzliwą przeszłość tej dwójki. W międzyczasie Mikołaj próbuje zaimponować Kalinie, piekąc dla niej ciasto, co tylko utwierdza Alana w przekonaniu, że Oskar miał rację co do ich relacji. Z kolei Julita, zazdrosna o wyjazd Radka na konferencję z Mają, postanawia odreagować na imprezie u Floriana, na której pojawia się również Filip, podczas gdy Angelika przyjmuje wyczekiwanego gościa.

"Pierwsza miłość" odc. 4197 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnego serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, by poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzące wydarzenia zapowiadają wiele emocji i zwrotów akcji, których nie można przegapić. Dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z perypetiami Marysi i jej przyjaciół, podajemy kluczowe informacje dotyczące emisji. Premierowy 4197 odcinek serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w czwartek, 16 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, który od 2004 roku niezmiennie przyciąga widzów przed ekrany. Serial mistrzowsko łączy losy bohaterów z Wrocławia i malowniczego Wadlewa, serwując nam mieszankę miłosnych uniesień, dramatycznych rozstań, a także wątków sensacyjnych i komediowych. Twórcy nie boją się poruszać ważnych tematów społecznych, dzięki czemu historia pozostaje aktualna i bliska sercom fanów. W serialu występują m.in.:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)