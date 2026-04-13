"Pierwsza miłość", odcinek 4198: między Filipem a Białym rośnie napięcie. Ich rywalizacja o Angelikę doprowadza do otwartej kłótni

Poprzedni odcinek serialu "Pierwsza miłość" z pewnością nie pozwolił fanom na nudę, serwując solidną dawkę sercowych zawirowań. Marysia w końcu spotkała się z Pawłem, co z rosnącym niepokojem obserwował jej mąż Kacper, którego obawy dodatkowo podsycał znający przeszłość pary Marek. Słodko zrobiło się natomiast u Kaliny, zaskoczonej przez Mikołaja własnoręcznie upieczonym ciastem, co tylko utwierdziło Alana w jego podejrzeniach. W tym samym czasie, gdy Radek musiał wyjechać z Mają na konferencję medyczną, zazdrosna Julita postanowiła zagłuszyć smutki na imprezie u Floriana, gdzie pojawił się również Filip. Wątków było sporo, bo Angelikę z kolei pochłonęła wizyta długo wyczekiwanego gościa. Po tylu wydarzeniach pozostaje pytanie, jak dalej potoczą się losy bohaterów.

"Pierwsza miłość" odc. 4198 - streszczenie

Nadchodzący odcinek przyniesie Julicie poranny szok, gdy po szalonej imprezie obudzi się w nieznanym sobie łóżku. Jej przerażenie będzie kontrastować z niespodziewanym powrotem Radka, który wróci wcześniej z delegacji, przywożąc prezent urodzinowy i słowa przeprosin. W międzyczasie napięcie urośnie między Filipem a Białym, których rywalizacja o Angelikę doprowadzi do otwartej kłótni. Dramatycznych odkryć dokona również Julka, która przypadkowo dowie się, że jej ojciec, Paweł, jednak żyje. Mimo usilnych próśb Marysi, by dać mu czas na odnalezienie się w nowej rzeczywistości, córka zignoruje jej słowa i postanowi działać na własną rękę.

"Pierwsza miłość" odc. 4198 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu "Pierwsza miłość" z pewnością nie mogą doczekać się kolejnych emocji i zwrotów akcji w życiu swoich ulubionych postaci. Twórcy po raz kolejny zadbają o to, by widzowie z zapartym tchem śledzili nadchodzące wydarzenia. Aby nie przegapić najnowszych perypetii bohaterów, warto zapisać sobie datę i godzinę emisji w kalendarzu. Najnowszy, 4198. odcinek serialu "Pierwsza miłość" będzie można obejrzeć w piątek, 17 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to produkcja, która od 2004 roku niezmiennie przyciąga przed telewizory rzesze wiernych fanów. Serial w unikalny sposób splata losy bohaterów mieszkających w tętniącym życiem Wrocławiu oraz w urokliwej, wiejskiej miejscowości Wadlew. Obok miłosnych uniesień i bolesnych zdrad, fabuła oferuje również wątki sensacyjne, kryminalne, a także sporą dawkę humoru. Twórcy nie boją się poruszać ważnych tematów społecznych, co sprawia, że serial od lat pozostaje bliski sercom widzów. W serialu występują m.in.:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)