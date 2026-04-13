"Pierwsza miłość", odcinek 4199: Dominika podsłuchuje rozmowę Edwarda. Dowiaduje się, że mężczyzna zamierza zająć się Pawłem

Ostatni odcinek serialu "Pierwsza miłość" zaserwował fanom prawdziwy rollercoaster emocji, stawiając bohaterów w niezwykle trudnych sytuacjach. Julita przeżyła chwile grozy, gdy obudziła się po imprezie w cudzym łóżku, a całą sytuację dodatkowo skomplikował niespodziewany powrót Radka z prezentem i przeprosinami. Tymczasem napięcie między Filipem a Białym wreszcie eksplodowało, a ich rywalizacja o Angelikę doprowadziła do otwartej kłótni przyjaciół. Największy wstrząs spotkał jednak Julkę, która odkryła, że jej ojciec żyje i wbrew radom Marysi, postanowiła go odszukać. Córka nie posłuchała matki, która tłumaczyła, że Paweł potrzebuje czasu na odnalezienie się w nowej rzeczywistości. Jakie konsekwencje przyniosą bohaterom ich ostatnie, pełne emocji decyzje?

"Pierwsza miłość" odc. 4199 - streszczenie

Paweł, przeżywając atak paniki, impulsywnie odpycha od siebie córkę, co głęboko ją rani. Zdruzgotana Julka zwraca się z prośbą o pomoc do Marysi i Kacpra, mając nadzieję, że wesprą jej ojca w odzyskaniu równowagi psychicznej. Tymczasem Emilka wciąż podchodzi z dużą rezerwą do Fryderyka, jednak on sprytnie usypia jej czujność. Na jego manipulacje nie jest podatna Marta, która postanawia go śledzić, by odkryć jego prawdziwe intencje. W willi Edwarda, Dominika i Karma czują się bardzo swobodnie, ignorując jego zakaz, a nagły powrót właściciela i jego obojętna reakcja intrygują Dominikę, która podsłuchuje jego plany dotyczące Pawła.

"Pierwsza miłość" odc. 4199 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Widzowie z niecierpliwością wyczekują na rozwój dalszych losów swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, dlatego warto zarezerwować sobie czas na wspólny seans przed telewizorem. Fani serialu z pewnością nie będą chcieli przegapić kolejnej dawki wzruszeń i niespodziewanych zwrotów akcji. Najnowszy odcinek serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 20 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to prawdziwy fenomen, który od 2004 roku niezmiennie gości na ekranach polskich telewizorów. Widzowie z zapartym tchem śledzą losy mieszkańców Wrocławia i malowniczego Wadlewa, przeżywając z nimi miłosne uniesienia, bolesne zdrady i codzienne perypetie. Twórcy zręcznie łączą wątki obyczajowe z elementami komedii i sensacji, poruszając przy tym ważne tematy społeczne. To właśnie ta unikalna mieszanka sprawia, że historia Marysi i jej przyjaciół wciąż wciąga i zaskakuje kolejne pokolenia widzów. W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)