"Pierwsza miłość", odcinek 4199: Dominika podsłuchuje rozmowę Edwarda. Dowiaduje się, że mężczyzna zamierza zająć się Pawłem

Ostatni odcinek serialu "Pierwsza miłość" zaserwował fanom prawdziwy rollercoaster emocji, stawiając bohaterów w niezwykle trudnych sytuacjach. Julita przeżyła chwile grozy, gdy obudziła się po imprezie w cudzym łóżku, a całą sytuację dodatkowo skomplikował niespodziewany powrót Radka z prezentem i przeprosinami. Tymczasem napięcie między Filipem a Białym wreszcie eksplodowało, a ich rywalizacja o Angelikę doprowadziła do otwartej kłótni przyjaciół. Największy wstrząs spotkał jednak Julkę, która odkryła, że jej ojciec żyje i wbrew radom Marysi, postanowiła go odszukać. Córka nie posłuchała matki, która tłumaczyła, że Paweł potrzebuje czasu na odnalezienie się w nowej rzeczywistości. Jakie konsekwencje przyniosą bohaterom ich ostatnie, pełne emocji decyzje?
"Pierwsza miłość" odc. 4199 - streszczenie
Paweł, przeżywając atak paniki, impulsywnie odpycha od siebie córkę, co głęboko ją rani. Zdruzgotana Julka zwraca się z prośbą o pomoc do Marysi i Kacpra, mając nadzieję, że wesprą jej ojca w odzyskaniu równowagi psychicznej. Tymczasem Emilka wciąż podchodzi z dużą rezerwą do Fryderyka, jednak on sprytnie usypia jej czujność. Na jego manipulacje nie jest podatna Marta, która postanawia go śledzić, by odkryć jego prawdziwe intencje. W willi Edwarda, Dominika i Karma czują się bardzo swobodnie, ignorując jego zakaz, a nagły powrót właściciela i jego obojętna reakcja intrygują Dominikę, która podsłuchuje jego plany dotyczące Pawła.
"Pierwsza miłość" odc. 4199 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Widzowie z niecierpliwością wyczekują na rozwój dalszych losów swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, dlatego warto zarezerwować sobie czas na wspólny seans przed telewizorem. Fani serialu z pewnością nie będą chcieli przegapić kolejnej dawki wzruszeń i niespodziewanych zwrotów akcji. Najnowszy odcinek serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 20 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
"Pierwsza miłość" to prawdziwy fenomen, który od 2004 roku niezmiennie gości na ekranach polskich telewizorów. Widzowie z zapartym tchem śledzą losy mieszkańców Wrocławia i malowniczego Wadlewa, przeżywając z nimi miłosne uniesienia, bolesne zdrady i codzienne perypetie. Twórcy zręcznie łączą wątki obyczajowe z elementami komedii i sensacji, poruszając przy tym ważne tematy społeczne. To właśnie ta unikalna mieszanka sprawia, że historia Marysi i jej przyjaciół wciąż wciąga i zaskakuje kolejne pokolenia widzów. W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
- Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
- Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
- Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
- Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
- Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
- Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
- Jan Bielski (jako Arczi)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)