"Pierwsza miłość", odcinek 4199: Dominika podsłuchuje rozmowę Edwarda. Dowiaduje się, że mężczyzna zamierza zająć się Pawłem

2026-04-13 8:13

Przygotujcie się na mocne wrażenia w 4199. odcinku serialu „Pierwsza miłość”! Stan psychiczny Pawła ulegnie dramatycznemu pogorszeniu, co mocno odbije się na jego rodzinie. Podczas gdy Marta postanowi wziąć sprawy w swoje ręce i odkryć prawdziwe intencje Fryderyka, Edward powróci z podróży z nowym, zaskakującym planem. Wygląda na to, że Paweł znów znajdzie się w poważnych tarapatach.

Ostatni odcinek serialu "Pierwsza miłość" zaserwował fanom prawdziwy rollercoaster emocji, stawiając bohaterów w niezwykle trudnych sytuacjach. Julita przeżyła chwile grozy, gdy obudziła się po imprezie w cudzym łóżku, a całą sytuację dodatkowo skomplikował niespodziewany powrót Radka z prezentem i przeprosinami. Tymczasem napięcie między Filipem a Białym wreszcie eksplodowało, a ich rywalizacja o Angelikę doprowadziła do otwartej kłótni przyjaciół. Największy wstrząs spotkał jednak Julkę, która odkryła, że jej ojciec żyje i wbrew radom Marysi, postanowiła go odszukać. Córka nie posłuchała matki, która tłumaczyła, że Paweł potrzebuje czasu na odnalezienie się w nowej rzeczywistości. Jakie konsekwencje przyniosą bohaterom ich ostatnie, pełne emocji decyzje?

"Pierwsza miłość" odc. 4199 - streszczenie

Paweł, przeżywając atak paniki, impulsywnie odpycha od siebie córkę, co głęboko ją rani. Zdruzgotana Julka zwraca się z prośbą o pomoc do Marysi i Kacpra, mając nadzieję, że wesprą jej ojca w odzyskaniu równowagi psychicznej. Tymczasem Emilka wciąż podchodzi z dużą rezerwą do Fryderyka, jednak on sprytnie usypia jej czujność. Na jego manipulacje nie jest podatna Marta, która postanawia go śledzić, by odkryć jego prawdziwe intencje. W willi Edwarda, Dominika i Karma czują się bardzo swobodnie, ignorując jego zakaz, a nagły powrót właściciela i jego obojętna reakcja intrygują Dominikę, która podsłuchuje jego plany dotyczące Pawła.

"Pierwsza miłość" odc. 4199 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Widzowie z niecierpliwością wyczekują na rozwój dalszych losów swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, dlatego warto zarezerwować sobie czas na wspólny seans przed telewizorem. Fani serialu z pewnością nie będą chcieli przegapić kolejnej dawki wzruszeń i niespodziewanych zwrotów akcji. Najnowszy odcinek serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 20 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to prawdziwy fenomen, który od 2004 roku niezmiennie gości na ekranach polskich telewizorów. Widzowie z zapartym tchem śledzą losy mieszkańców Wrocławia i malowniczego Wadlewa, przeżywając z nimi miłosne uniesienia, bolesne zdrady i codzienne perypetie. Twórcy zręcznie łączą wątki obyczajowe z elementami komedii i sensacji, poruszając przy tym ważne tematy społeczne. To właśnie ta unikalna mieszanka sprawia, że historia Marysi i jej przyjaciół wciąż wciąga i zaskakuje kolejne pokolenia widzów. W serialu występują:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
  • Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
  • Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
  • Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
  • Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
  • Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
  • Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
  • Jan Bielski (jako Arczi)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
