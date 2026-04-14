"Pierwsza miłość", odcinek 4200: Emilka przekonuje się, z kim zdradza ją Fryderyk. Prawda okazuje się znacznie gorsza, niż myślała

Emocje w serialu "Pierwsza miłość" nieustannie rosną, a ostatni odcinek tylko podgrzał atmosferę. Paweł, zmagając się z atakiem paniki, odepchnął swoją córkę, przez co zdruzgotana Julka poprosiła o pomoc Marysię i Kacpra. W tym samym czasie, gdy nieufna wobec Fryderyka Emilka traciła czujność, czujna Marta postanowiła go śledzić. Niespodziewanie do swojej willi powrócił też Edward, który z obojętnością przyjął fakt, że Dominika i Karma złamały jego zakaz. Największy niepokój wzbudził jednak podsłuchany przez Dominikę plan Edwarda, który zamierzał zająć się Pawłem. Z tyloma otwartymi wątkami, czego możemy spodziewać się dalej?

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Pierwsza miłość" odc. 4200 - streszczenie

Paweł niespodziewanie opuszcza mieszkanie Janka, co wywołuje ogromny niepokój u Artura i Bartka, którzy natychmiast ruszają go szukać. Nie wiedzą, że ich przyjaciel, błąkając się samotnie po ulicach Wrocławia, przeżywa poważny kryzys osobisty. W tym samym czasie Adrianna postanawia odłożyć swój wyjazd do Kołobrzegu, dając Jurkowi więcej czasu na uporządkowanie jego spraw. On jednak wciąż zwleka z podjęciem ostatecznych decyzji, ponieważ myśl o opuszczeniu Wadlewa jest dla niego zbyt trudna. Z kolei Emilka, wstrząśnięta odkryciem Marty, zamierza na własne oczy przekonać się, z kim zdradza ją Fryderyk, jednak prawda, którą odkryje, okaże się znacznie gorsza, niż przypuszczała.

"Pierwsza miłość" odc. 4200 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, a na rozwój wypadków na szczęście nie trzeba będzie długo czekać. Znamy już wszystkie szczegóły dotyczące premiery telewizyjnej tego epizodu. Najnowszy, 4200. odcinek serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany we wtorek, 21 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie serialowej, który od 2004 roku niezmiennie gromadzi przed telewizorami rzesze wiernych fanów. Akcja rozgrywająca się we Wrocławiu i malowniczym Wadlewie wciąga od pierwszych minut, łącząc wątki miłosne z elementami komedii, sensacji, a nawet kryminału. Twórcy nie boją się poruszać trudnych tematów społecznych, dzięki czemu losy Marysi, Kingi i reszty bohaterów stają się jeszcze bliższe widzom. To właśnie ta unikalna mieszanka sprawia, że od lat z zapartym tchem śledzimy ich perypetie. W serialu występują m.in.:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)