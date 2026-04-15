"Pierwsza miłość", odcinek 4201: Kacper znajduje w dokumentacji medycznej Pawła informację, która budzi w nim prawdziwy lęk

Redakcja VOX FM
2026-04-15 9:14

Nadchodzący 4201. odcinek serialu „Pierwsza miłość” zafunduje widzom prawdziwy rollercoaster emocji! Emilka stanie twarzą w twarz z szokującą prawdą, a u Jolki rozegra się dramat po niespodziewanym zniknięciu. Tymczasem mroczny sekret z medycznej kartoteki Pawła sprawi, że Kacper dosłownie zblednie ze strachu. Szykujcie się na potężną dawkę napięcia!

Galeria zdjęć 5

Zanim zobaczymy, co nowego wydarzy się w serialu "Pierwsza miłość", przypomnijmy sobie, że ostatnio emocje sięgnęły zenitu, pozostawiając bohaterów w naprawdę trudnych sytuacjach. Paweł wymknął się z mieszkania Janka, co zmusiło Artura i Bartka do gorączkowych poszukiwań przyjaciela, który przeżywał głęboki kryzys, błąkając się po Wrocławiu. W tym samym czasie Adrianna dała Jurkowi więcej czasu przed ich wspólnym wyjazdem, jednak on wciąż odkładał decyzję, nie chcąc opuszczać Wadlewa. Największy szok przeżyła Emilka, która postanowiła skonfrontować się z odkryciem Marty i na własne oczy zobaczyła, że zdrada Fryderyka jest znacznie gorsza, niż przypuszczała. Po tak dramatycznych wydarzeniach, jedno jest pewne – to nie koniec kłopotów. Czego zatem możemy spodziewać się w kolejnym odcinku?

Zagraniczne role Piotra Adamczyka. Nie tylko Marvel!| To się kręci

"Pierwsza miłość" odc. 4201 - streszczenie

Emilka jest wstrząśnięta po tym, jak poznała prawdę o Fryderyku, a jego dodatkowa, oburzająca propozycja tylko pogarsza sytuację. Postanawia razem z Martą pojechać i skonfrontować się z jego żoną. Jednak żadna z nich nie jest gotowa na rewelacje, które tam usłyszą. W tym samym czasie Kinga oferuje Jolce pomoc w opiece nad chorą Miszelką, na co ta zgadza się z dużą niechęcią; kiedy później wraca do pustego mieszkania, wybucha panika. Z kolei Paweł rozpoczyna terapię u Ilony, gdzie poznaje Kacpra, obecnego męża Marysi, który po ich spotkaniu znajduje w jego dokumentacji medycznej coś, co budzi w nim prawdziwy lęk.

"Pierwsza miłość" odc. 4201 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnego serialu z niecierpliwością wyczekują na kolejne perypetie swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc odpowiedzi na niektóre pytania i stawiając zupełnie nowe. Warto już teraz zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić kluczowych wydarzeń w życiu postaci z Wrocławia i Wadlewa. Premierowa emisja 4201 odcinka serialu "Pierwsza miłość" odbędzie się w poniedziałek, 22 kwietnia 2026, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

Polecany artykuł:

"Na Wspólnej", odcinek 4199: Wojtek w poważnych tarapatach! Misiek groźbami pró…

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, który od 2004 roku nieprzerwanie gości na naszych ekranach. Widzowie z zapartym tchem śledzą losy bohaterów, których życie toczy się między wielkomiejskim Wrocławiem a spokojnym Wadlewem. Produkcja zręcznie łączy wątki miłosne i obyczajowe z elementami sensacji, komedii, a nawet kryminału, poruszając przy tym ważne kwestie społeczne. To właśnie ta różnorodność sprawia, że historia Marysi, Kingi i ich bliskich wciąż przyciąga przed telewizory rzesze wiernych fanów. W serialu występują m.in.:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
  • Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
  • Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
  • Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
  • Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
  • Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
  • Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
  • Jan Bielski (jako Arczi)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
Galeria zdjęć 5
pierwsza miłość