"Pierwsza miłość", odcinek 4201: Kacper znajduje w dokumentacji medycznej Pawła informację, która budzi w nim prawdziwy lęk

Zanim zobaczymy, co nowego wydarzy się w serialu "Pierwsza miłość", przypomnijmy sobie, że ostatnio emocje sięgnęły zenitu, pozostawiając bohaterów w naprawdę trudnych sytuacjach. Paweł wymknął się z mieszkania Janka, co zmusiło Artura i Bartka do gorączkowych poszukiwań przyjaciela, który przeżywał głęboki kryzys, błąkając się po Wrocławiu. W tym samym czasie Adrianna dała Jurkowi więcej czasu przed ich wspólnym wyjazdem, jednak on wciąż odkładał decyzję, nie chcąc opuszczać Wadlewa. Największy szok przeżyła Emilka, która postanowiła skonfrontować się z odkryciem Marty i na własne oczy zobaczyła, że zdrada Fryderyka jest znacznie gorsza, niż przypuszczała. Po tak dramatycznych wydarzeniach, jedno jest pewne – to nie koniec kłopotów. Czego zatem możemy spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Pierwsza miłość" odc. 4201 - streszczenie

Emilka jest wstrząśnięta po tym, jak poznała prawdę o Fryderyku, a jego dodatkowa, oburzająca propozycja tylko pogarsza sytuację. Postanawia razem z Martą pojechać i skonfrontować się z jego żoną. Jednak żadna z nich nie jest gotowa na rewelacje, które tam usłyszą. W tym samym czasie Kinga oferuje Jolce pomoc w opiece nad chorą Miszelką, na co ta zgadza się z dużą niechęcią; kiedy później wraca do pustego mieszkania, wybucha panika. Z kolei Paweł rozpoczyna terapię u Ilony, gdzie poznaje Kacpra, obecnego męża Marysi, który po ich spotkaniu znajduje w jego dokumentacji medycznej coś, co budzi w nim prawdziwy lęk.

"Pierwsza miłość" odc. 4201 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnego serialu z niecierpliwością wyczekują na kolejne perypetie swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc odpowiedzi na niektóre pytania i stawiając zupełnie nowe. Warto już teraz zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić kluczowych wydarzeń w życiu postaci z Wrocławia i Wadlewa. Premierowa emisja 4201 odcinka serialu "Pierwsza miłość" odbędzie się w poniedziałek, 22 kwietnia 2026, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, który od 2004 roku nieprzerwanie gości na naszych ekranach. Widzowie z zapartym tchem śledzą losy bohaterów, których życie toczy się między wielkomiejskim Wrocławiem a spokojnym Wadlewem. Produkcja zręcznie łączy wątki miłosne i obyczajowe z elementami sensacji, komedii, a nawet kryminału, poruszając przy tym ważne kwestie społeczne. To właśnie ta różnorodność sprawia, że historia Marysi, Kingi i ich bliskich wciąż przyciąga przed telewizory rzesze wiernych fanów. W serialu występują m.in.:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)