"Pierwsza miłość", odcinek 4201: Kacper znajduje w dokumentacji medycznej Pawła informację, która budzi w nim prawdziwy lęk

Zanim zobaczymy, co nowego wydarzy się w serialu "Pierwsza miłość", przypomnijmy sobie, że ostatnio emocje sięgnęły zenitu, pozostawiając bohaterów w naprawdę trudnych sytuacjach. Paweł wymknął się z mieszkania Janka, co zmusiło Artura i Bartka do gorączkowych poszukiwań przyjaciela, który przeżywał głęboki kryzys, błąkając się po Wrocławiu. W tym samym czasie Adrianna dała Jurkowi więcej czasu przed ich wspólnym wyjazdem, jednak on wciąż odkładał decyzję, nie chcąc opuszczać Wadlewa. Największy szok przeżyła Emilka, która postanowiła skonfrontować się z odkryciem Marty i na własne oczy zobaczyła, że zdrada Fryderyka jest znacznie gorsza, niż przypuszczała. Po tak dramatycznych wydarzeniach, jedno jest pewne – to nie koniec kłopotów. Czego zatem możemy spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Pierwsza miłość" odc. 4201 - streszczenie
Emilka jest wstrząśnięta po tym, jak poznała prawdę o Fryderyku, a jego dodatkowa, oburzająca propozycja tylko pogarsza sytuację. Postanawia razem z Martą pojechać i skonfrontować się z jego żoną. Jednak żadna z nich nie jest gotowa na rewelacje, które tam usłyszą. W tym samym czasie Kinga oferuje Jolce pomoc w opiece nad chorą Miszelką, na co ta zgadza się z dużą niechęcią; kiedy później wraca do pustego mieszkania, wybucha panika. Z kolei Paweł rozpoczyna terapię u Ilony, gdzie poznaje Kacpra, obecnego męża Marysi, który po ich spotkaniu znajduje w jego dokumentacji medycznej coś, co budzi w nim prawdziwy lęk.
"Pierwsza miłość" odc. 4201 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani popularnego serialu z niecierpliwością wyczekują na kolejne perypetie swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc odpowiedzi na niektóre pytania i stawiając zupełnie nowe. Warto już teraz zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić kluczowych wydarzeń w życiu postaci z Wrocławia i Wadlewa. Premierowa emisja 4201 odcinka serialu "Pierwsza miłość" odbędzie się w poniedziałek, 22 kwietnia 2026, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
"Pierwsza miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, który od 2004 roku nieprzerwanie gości na naszych ekranach. Widzowie z zapartym tchem śledzą losy bohaterów, których życie toczy się między wielkomiejskim Wrocławiem a spokojnym Wadlewem. Produkcja zręcznie łączy wątki miłosne i obyczajowe z elementami sensacji, komedii, a nawet kryminału, poruszając przy tym ważne kwestie społeczne. To właśnie ta różnorodność sprawia, że historia Marysi, Kingi i ich bliskich wciąż przyciąga przed telewizory rzesze wiernych fanów. W serialu występują m.in.:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
- Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
- Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
- Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
- Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
- Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
- Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
- Jan Bielski (jako Arczi)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)