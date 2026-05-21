"Pierwsza miłość": streszczenie odcinka 4226

Spis treści
W świecie "Pierwsza miłość" nie brakuje ostatnio nagłych zwrotów akcji, które wywróciły życie bohaterów do góry nogami. Julka poczuła nagłą chęć poznania swojego ojca, ale Kacper skutecznie zablokował ten pomysł i okłamał Marysię w kwestii rzekomej agresji oraz opinii terapeutki. Radek próbował naprawić swoje błędy wobec Julity, oferując jej wspólne lokum, podczas gdy ona zaczęła czerpać pierwsze korzyści z niejasnej relacji z Florkiem. Pierwszy dzień Emilki w przychodni upłynął pod znakiem szokujących rękoczynów, a w tym samym czasie Kulas po cichu podjął kolejną próbę zdania matury. Choć w Wadlewie sprawa Kazanowej na chwilę ucichła, jeden telefon od tajemniczego informatora sprawił, że temat jej zaginięcia błyskawicznie powrócił. Przekonajmy się zatem, jak potoczą się te wszystkie skomplikowane historie w najbliższym czasie.
"Pierwsza miłość" odc. 4226 - streszczenie
W odcinku 4226 Angelika postanawia otwarcie stanąć po stronie matki i uprzedza ojca, że złoży korzystne dla niej zeznania podczas rozprawy rozwodowej. Dziewczyna jest mocno zdziwiona tym, w jaki sposób mężczyzna reaguje na tę informację. W tym samym czasie Świder i jego grupa z niepokojem obserwują sytuację u Olszewskich, obawiając się, że rozwód nie przebiegnie po ich myśli. Z kolei Marta natrafia na tajemniczą listę ukrytą wśród rzeczy Szymona i mimo jego prób zbagatelizowania sprawy, postanawia drążyć temat. Tymczasem policja w Wadlewie sprawdza trop z awaryjnego telefonu i odkrywa, że Miron, niepełnosprawny syn Zenka, bardzo przeżywa zniknięcie Kazanowej. Funkcjonariusze muszą teraz ustalić, czy chłopak rzeczywiście posiada informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu kobiety.
"Pierwsza miłość" odc. 4226 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Losy mieszkańców Wrocławia i Wadlewa od lat przyciągają przed ekrany rzesze osób zainteresowanych obyczajowymi wątkami. Serial jest emitowany regularnie w dni powszednie, co pozwala na bieżąco śledzić perypetie ulubionych postaci. Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych wydarzeń w życiu Angeliki oraz śledztwa prowadzonego w Wadlewie, warto zarezerwować sobie czas po południu. Najnowszy epizod o numerze 4226 zostanie wyemitowany 28 maja 2026 o godzinie 18:00 na antenie stacji Polsat.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
"Pierwsza miłość" to produkcja z ogromnym stażem, która już od ponad dwóch dekad bawi i wzrusza swoją różnorodnością wątków. Serial zręcznie łączy codzienne problemy z elementami sensacyjnymi czy kryminalnymi, nie uciekając przy tym od trudnych tematów społecznych. Losy Marysi i Kingi stały się dla wielu stałym elementem popołudniowego relaksu przy telewizorze. Przez lata przez plan przewinęło się mnóstwo znanych twarzy, tworząc zgraną i rozpoznawalną ekipę aktorską. Obsada tego serialu to m.in.:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
- Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
- Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
- Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
- Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
- Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
- Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
- Jan Bielski (jako Arczi)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)