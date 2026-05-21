"Pierwsza miłość": streszczenie odcinka 4226

W świecie "Pierwsza miłość" nie brakuje ostatnio nagłych zwrotów akcji, które wywróciły życie bohaterów do góry nogami. Julka poczuła nagłą chęć poznania swojego ojca, ale Kacper skutecznie zablokował ten pomysł i okłamał Marysię w kwestii rzekomej agresji oraz opinii terapeutki. Radek próbował naprawić swoje błędy wobec Julity, oferując jej wspólne lokum, podczas gdy ona zaczęła czerpać pierwsze korzyści z niejasnej relacji z Florkiem. Pierwszy dzień Emilki w przychodni upłynął pod znakiem szokujących rękoczynów, a w tym samym czasie Kulas po cichu podjął kolejną próbę zdania matury. Choć w Wadlewie sprawa Kazanowej na chwilę ucichła, jeden telefon od tajemniczego informatora sprawił, że temat jej zaginięcia błyskawicznie powrócił. Przekonajmy się zatem, jak potoczą się te wszystkie skomplikowane historie w najbliższym czasie.

"Pierwsza miłość" odc. 4226 - streszczenie

W odcinku 4226 Angelika postanawia otwarcie stanąć po stronie matki i uprzedza ojca, że złoży korzystne dla niej zeznania podczas rozprawy rozwodowej. Dziewczyna jest mocno zdziwiona tym, w jaki sposób mężczyzna reaguje na tę informację. W tym samym czasie Świder i jego grupa z niepokojem obserwują sytuację u Olszewskich, obawiając się, że rozwód nie przebiegnie po ich myśli. Z kolei Marta natrafia na tajemniczą listę ukrytą wśród rzeczy Szymona i mimo jego prób zbagatelizowania sprawy, postanawia drążyć temat. Tymczasem policja w Wadlewie sprawdza trop z awaryjnego telefonu i odkrywa, że Miron, niepełnosprawny syn Zenka, bardzo przeżywa zniknięcie Kazanowej. Funkcjonariusze muszą teraz ustalić, czy chłopak rzeczywiście posiada informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu kobiety.

"Pierwsza miłość" odc. 4226 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy mieszkańców Wrocławia i Wadlewa od lat przyciągają przed ekrany rzesze osób zainteresowanych obyczajowymi wątkami. Serial jest emitowany regularnie w dni powszednie, co pozwala na bieżąco śledzić perypetie ulubionych postaci. Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych wydarzeń w życiu Angeliki oraz śledztwa prowadzonego w Wadlewie, warto zarezerwować sobie czas po południu. Najnowszy epizod o numerze 4226 zostanie wyemitowany 28 maja 2026 o godzinie 18:00 na antenie stacji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to produkcja z ogromnym stażem, która już od ponad dwóch dekad bawi i wzrusza swoją różnorodnością wątków. Serial zręcznie łączy codzienne problemy z elementami sensacyjnymi czy kryminalnymi, nie uciekając przy tym od trudnych tematów społecznych. Losy Marysi i Kingi stały się dla wielu stałym elementem popołudniowego relaksu przy telewizorze. Przez lata przez plan przewinęło się mnóstwo znanych twarzy, tworząc zgraną i rozpoznawalną ekipę aktorską. Obsada tego serialu to m.in.:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)