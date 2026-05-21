"Pierwsza miłość": streszczenie odcinka 4226

Katarzyna Garwolińska
Redakcja VOX FM
2026-05-21 7:28

W 4226. odcinku serialu "Pierwsza miłość" dojdzie do szczerej rozmowy między Angeliką a jej ojcem, która rzuci nowe światło na zbliżający się rozwód Olszewskich. Dziewczyna podejmie odważną decyzję o wsparciu matki w sądzie, nie spodziewając się jednak tego, jak zareaguje na to jej rodzic. Jednocześnie w Wadlewie policja skupi się na nowym tropie, próbując ustalić, co o zaginięciu Kazanowej wie syn Zenka.

W świecie "Pierwsza miłość" nie brakuje ostatnio nagłych zwrotów akcji, które wywróciły życie bohaterów do góry nogami. Julka poczuła nagłą chęć poznania swojego ojca, ale Kacper skutecznie zablokował ten pomysł i okłamał Marysię w kwestii rzekomej agresji oraz opinii terapeutki. Radek próbował naprawić swoje błędy wobec Julity, oferując jej wspólne lokum, podczas gdy ona zaczęła czerpać pierwsze korzyści z niejasnej relacji z Florkiem. Pierwszy dzień Emilki w przychodni upłynął pod znakiem szokujących rękoczynów, a w tym samym czasie Kulas po cichu podjął kolejną próbę zdania matury. Choć w Wadlewie sprawa Kazanowej na chwilę ucichła, jeden telefon od tajemniczego informatora sprawił, że temat jej zaginięcia błyskawicznie powrócił. Przekonajmy się zatem, jak potoczą się te wszystkie skomplikowane historie w najbliższym czasie.

W odcinku 4226 Angelika postanawia otwarcie stanąć po stronie matki i uprzedza ojca, że złoży korzystne dla niej zeznania podczas rozprawy rozwodowej. Dziewczyna jest mocno zdziwiona tym, w jaki sposób mężczyzna reaguje na tę informację. W tym samym czasie Świder i jego grupa z niepokojem obserwują sytuację u Olszewskich, obawiając się, że rozwód nie przebiegnie po ich myśli. Z kolei Marta natrafia na tajemniczą listę ukrytą wśród rzeczy Szymona i mimo jego prób zbagatelizowania sprawy, postanawia drążyć temat. Tymczasem policja w Wadlewie sprawdza trop z awaryjnego telefonu i odkrywa, że Miron, niepełnosprawny syn Zenka, bardzo przeżywa zniknięcie Kazanowej. Funkcjonariusze muszą teraz ustalić, czy chłopak rzeczywiście posiada informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu kobiety.

"Pierwsza miłość" odc. 4226 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy mieszkańców Wrocławia i Wadlewa od lat przyciągają przed ekrany rzesze osób zainteresowanych obyczajowymi wątkami. Serial jest emitowany regularnie w dni powszednie, co pozwala na bieżąco śledzić perypetie ulubionych postaci. Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych wydarzeń w życiu Angeliki oraz śledztwa prowadzonego w Wadlewie, warto zarezerwować sobie czas po południu. Najnowszy epizod o numerze 4226 zostanie wyemitowany 28 maja 2026 o godzinie 18:00 na antenie stacji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to produkcja z ogromnym stażem, która już od ponad dwóch dekad bawi i wzrusza swoją różnorodnością wątków. Serial zręcznie łączy codzienne problemy z elementami sensacyjnymi czy kryminalnymi, nie uciekając przy tym od trudnych tematów społecznych. Losy Marysi i Kingi stały się dla wielu stałym elementem popołudniowego relaksu przy telewizorze. Przez lata przez plan przewinęło się mnóstwo znanych twarzy, tworząc zgraną i rozpoznawalną ekipę aktorską. Obsada tego serialu to m.in.:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
  • Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
  • Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
  • Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
  • Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
  • Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
  • Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
  • Jan Bielski (jako Arczi)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
