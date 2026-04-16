Rafał Maserak na pogrzebie Jacka Magiery. Tancerz po ceremonii pokazał wyjątkowe nagranie!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-04-16 16:58

Rafał Maserak uczestniczył w ostatnim pożegnaniu Jacka Magiery. Znany tancerz oddał hołd szkoleniowcowi piłkarskiemu, a niedługo po zakończeniu ceremonii pogrzebowej opublikował w mediach społecznościowych wyjątkowy materiał wideo upamiętniający zmarłego.

Rafał Maserak na pogrzebie Jacka Magiery
Śmierć Jacka Magiery we Wrocławiu. Trener zmarł podczas treningu

Niespodziewane odejście Jacka Magiery zszokowało opinię publiczną i pogrążyło polskie środowisko sportowe w głębokim smutku. Szkoleniowiec jeszcze niedawno tryskał energią podczas zajęć z zawodnikami... Jego nagła śmierć w dramatycznych okolicznościach wywołała ogromne poruszenie nie tylko wśród fanów futbolu.

Dramat rozegrał się 10 kwietnia na ulicach Wrocławia. Jacek Magiera realizował swój poranny trening biegowy, gdy nagle opadł z sił i stracił przytomność. Świadkowie błyskawicznie wezwali służby ratunkowe, które rozpoczęły dramatyczną walkę o życie 49-latka. Niestety interwencja medyków nie przyniosła rezultatu i stwierdzono zgon w wyniku nagłego zatrzymania akcji serca. Informacja o stracie wybitnego specjalisty błyskawicznie obiegła całą Polskę.

Zobacz także: Pogrzeb Jacka Magiery. Spoczął obok legendy! Grób utonął cały we kwiatach

Pogrzeb Jacka Magiery w Warszawie i wzruszające pożegnanie we Wrocławiu

Przed głównymi ceremoniami żałobnymi doszło do niezwykle wzruszających momentów. Na ulicach Wrocławia mnóstwo sympatyków upamiętniło trenera, udowadniając jego wielki wpływ na lokalną społeczność. Ludzie zapalali znicze i ronili łzy, natomiast we wrocławskim kościele pod wezwaniem świętego Franciszka z Asyżu zorganizowano dedykowaną mszę połączoną z nocnym czuwaniem przy ciele zmarłego.

Główne uroczystości pogrzebowe Jacka Magiery zorganizowano 16 kwietnia w stolicy. Żałobnicy zgromadzili się najpierw w warszawskiej Katedrze Polowej Wojska Polskiego, gdzie odprawiono mszę w intencji zmarłego. Frekwencja zdecydowanie przerosła oczekiwania organizatorów i pojemność samej świątyni, dlatego wiele osób uczestniczyło w modlitwach, stojąc przed wejściem.

Zobacz także: Wyjątkowe sceny przy składaniu trumny Jacka Magiery. Racowisko, salwa honorowa i hymn Legii

Następnie żałobny orszak przemieścił się na teren Cmentarza Wojskowego na Powązkach. Właśnie na tej warszawskiej nekropolii Jacek Magiera spoczął na zawsze. W uroczystościach wzięli udział wybitni sportowcy, bliscy znajomi, dawni współpracownicy oraz wierni fani piłki nożnej. Zgromadzeni zgodnie powtarzali, że 49-latek należał do osób o niezwykle ciepłym i powszechnie lubianym usposobieniu.

Rafał Maserak udostępnił w sieci nagranie z Jackiem Magierą

Wśród uczestników ostatniego pożegnania znalazł się również Rafał Maserak. Znany tancerz pojawił się na cmentarzu w całkowicie czarnym ubiorze, a twarz i pełne zadumy spojrzenie zasłonił ciemnymi okularami. Niedługo po zakończeniu pogrzebu gwiazdor udostępnił na swoim profilu w mediach społecznościowych bardzo osobisty materiał wideo.

Udostępniony materiał to czarno-biały film nagrany "z ręki" przez samego trenera. Na krótkim wideo widać rozemocjonowanego tancerza, który głośno skanduje nazwisko szkoleniowca. Kadry możecie zobaczyć w GALERII.

Zobacz więcej zdjęć. Joanna Racewicz w czerni przy grobie tragicznie zmarłego męża. Minęło 16 lat

Maserak ocenił spektakl Kaczorowskiej i Rogacewicza. "Pomidor"
