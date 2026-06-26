Sebastian Fabijański mówi otwarcie o wierze. Wiemy, dlaczego nie ochrzcił syna

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Kariera i skandale z udziałem Sebastiana Fabijańskiego
Urodzony w 1987 roku Sebastian Fabijański należy do grona najbardziej wyrazistych postaci w polskim show-biznesie. Widzowie kojarzą go przede wszystkim z występów w takich filmach jak „Pitbull” i „Kobiety mafii” w reżyserii Patryka Vegi, a także z roli w „Legionach”. Artysta sprawdza się również na innych polach, tworząc muzykę rapową i zajmując się malarstwem. Duże kontrowersje wzbudziły jego nieudane występy we freak-fightach pod szyldem federacji Fame MMA.
Wizerunek aktora od dłuższego czasu jest jednak zdominowany przez zawirowania w życiu prywatnym. Fabijański był związany z popularną influencerką Maffashion, czyli Julią Kuczyńską, z którą doczekał się narodzin syna, Bastiana Jana, w 2020 roku. Związek ten zakończył się dwa lata później w cieniu ogromnego skandalu z udziałem Rafalali. Aktor publicznie przyznał się wówczas do niewierności wobec Kuczyńskiej oraz do zażywania substancji odurzających, które doprowadziły u niego do utraty pamięci.
Dlaczego Sebastian Fabijański nie ochrzcił dziecka?
Znany aktor często podkreśla w mediach swoje silne przywiązanie do religii i otwarcie rozmawia na temat uduchowienia. W wywiadzie udzielonym portalowi Party wyjawił szczegóły dotyczące podejścia do wiary w kontekście wychowania synka. Zdecydował się na krok, który różni się od powszechnych praktyk stosowanych przez religijnych rodziców.
- Taka okoliczność. Nie chciałem zmuszać nikogo do niczego. Tak się okazało i tak się zadziało. Natomiast jeżeli mój syn wybierze taką drogę, jaką ja staram się podążać, czyli chrześcijańską, ze zdrowym podejściem, nie radykalnym, to się ochrzci, a jak nie, to uszanuję to oczywiście - wyznał Fabijański.
Aktor dodał, że stara się przekazywać Bastianowi podstawy religijne. Chłopiec poznaje takie modlitwy jak „Aniele Boże” czy proste pacierze, uczy się także wykonywania znaku krzyża. Zgodnie z relacją ojca, maluch wykonuje te rytuały każdego wieczoru przed pójściem spać.