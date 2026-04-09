Skandal w hicie Polsatu. Widzowie domagają się powtórki konkurencji na "Farmie"

Program "Farma" w telewizji Polsat. Na czym polega hitowe reality show?

Polsat od 2022 roku emituje "Farmę", czyli polską wersję szwedzkiego reality show. Bohaterowie produkcji rezygnują z miejskiego komfortu, aby zmierzyć się z surowymi realiami życia na wsi bez prądu i kanalizacji. Ich przetrwanie warunkuje ciężka praca na roli oraz codzienna opieka nad zwierzętami, w tym krowami i kozami.

Gra polega na regularnych eliminacjach, które wyłaniają ścisłe grono finalistów. Zwycięzca zgarnia 100 tysięcy złotych, tytuł "Super Farmera" oraz statuetkę "Złotych Wideł". Gospodyniami formatu są siostry Ilona i Milena Krawczyńskie z duetu ADiHD oraz wracająca z urlopu macierzyńskiego Marcelina Zawadzka.

Janosik wygrywa z Wojtkiem. Nowy Farmer Tygodnia wyłoniony w błotnej walce

Eliminacja Ewy sprawiła, że na "Farmie" zapanowało chwilowe bezkrólewie. Uczestnicy błyskawicznie podzielili się zadaniami i taki system działał bez zarzutu. Mieszkańcy sprawnie unikali konfliktów, ale ten stan utrzymał się tylko dobę. Szybko ogłoszono nowy pojedynek o tytuł Farmera Tygodnia, do którego stanęli Wojtek i Janosik. Zadanie polegało na przeniesieniu jak największej ilości błota wyłącznie na własnym ciele w wyznaczonym czasie. Janosik żartował, że taktykę podpatrzył u świń, po prostu tarzając się w mazi.

Pomiary przyniesionego do wiader błota wykazały, że nowym Farmerem Tygodnia został Janosik.

Bandi zwycięzcą "Farma 4". Na co wyda nagrodę?

Fani oskarżają produkcję o ustawkę na "Farmie". Waga w konkurencji była zepsuta?

Czujność fanów produkcji okazała się jednak bezlitosna. Odbiorcy szybko zauważyli, że sprzęt pomiarowy użyty w konkurencji był wadliwy. Na nagraniach wyraźnie widać przechyloną szalę po stronie Janosika, co już na starcie dawało mu ogromną przewagę nad Wojtkiem. Wykluczono przypadkowe oparcie się prowadzącej o urządzenie, co utwierdziło widzów w przekonaniu o faworyzowaniu jednego z graczy. Sieć zalała fala oburzonych komentarzy, w których wprost oskarżano produkcję o rażącą manipulację i celowe przepychanie sojuszu Młodych Wilków.

- Wczoraj to zauważyłam, że było coś nie tak z wagą. To jest ustalone, kto ma być w pojedynku i kto ma wygrać, najgorszy sezon.

- Przecież to jest wszystko nagrane i ustalone, to nie jest program na żywo.

- Wiadro Wojtka wyczyszczone, a Janosika całe brudne. Tak też nie powinno być.

Część komentujących próbowała bronić twórców, twierdząc, że początkowo mechanizm stał prosto, co mają potwierdzać klatki z nagrań sprzed postawienia wiader. Mimo to fani kategorycznie żądają unieważnienia wyników i powtórzenia całej rywalizacji. W ferworze dyskusji wielu widzów zapomina o kluczowym fakcie. Cały sezon reality show zrealizowano wiele miesięcy temu, a na żywo transmitowany jest wyłącznie ostateczny finał.