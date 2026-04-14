Szokujące sceny w "Hotelu Paradise". Oliwka ma dość zachowania Darka

Oliwka i Darek z "Hotelu Paradise" szybko zakończą swoją relację?

Decyzje podjęte podczas Rajskiej Wyroczni w "Hotel Paradise 12" przypieczętowały nowy układ sił i Oliwia oficjalnie została partnerką Darka. Kobieta od samego początku wykazywała spore zaangażowanie, a wspólny język znaleźli jeszcze w trakcie pierwszej rozmowy przez telefon. Zaledwie po kilku godzinach wyszło jednak na jaw, że nowy mieszkaniec willi wzbudza ogromne kontrowersje swoim zachowaniem.

Pierwsze chwile mężczyzny w programie wywołały spore poruszenie wśród pozostałych bohaterów. Uczestniczka głośno mówiła o swoich obawach związanych ze spędzeniem nocy w jednym łóżku z nieznajomym, a dodatkowo zaczęła doceniać wsparcie płynące ze strony Krystiana. Po przebudzeniu zniechęcenie kobiety tylko przybrało na sile, ponieważ na każdym kroku dostrzegała kolejne wady partnera. Szalę goryczy przelały ogromne braki w wiedzy geograficznej, gdy Darek przyznał, że nie ma pojęcia o istnieniu Bieszczad, a następnie wypalił do Marty z niestosownym pytaniem o operację biustu. Oliwia nie potrafiła ukryć ogromnego zniesmaczenia całą sytuacją.

Darek z "Hotelu Paradise" straci partnerkę przed Rajskim Rozdaniem?

Przyszłość tego duetu stoi obecnie pod ogromnym znakiem zapytania. Chociaż zasady formatu często chronią nowicjuszy specjalnymi przywilejami, to Oliwia z nostalgią patrzy w stronę zrównoważonego Krystiana. Bardzo możliwe, że uczestniczka wkrótce zdecyduje się na powrót do swojego byłego partnera, kończąc tym samym krótki epizod z nowym bohaterem.

Burza w sieci po odcinku "Hotelu Paradise". Widzowie krytykują Darka

Fani telewizyjnego show błyskawicznie zareagowali na wydarzenia wyemitowane w najnowszym odcinku. W mediach społecznościowych zaroiło się od niezwykle krytycznych opinii na temat postawy nowego domownika. Obserwatorzy profilu programu na Instagramie wprost potępili wulgarne komentarze mężczyzny.

Słoma, aż mnie w oczy zakuła😂🔥

Jezusie!!!! Co za młot!!!! 🔨

Moja pierwsze spostrzeżenie na nowego uczestnika że to wiejski cwaniak i przyglup. On się pyta co to Bieszczady 🤦🏼‍♀️no żenada

No As ... nie wie co to Bieszczady, Pola Elizejskie to podziemia, ktorych strzegl Anubis... przy nim Bartek to omnibus - brzmią jedne z licznych komentarzy pod postami "Hotelu Paradise" na Instagramie.

