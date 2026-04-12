Wyniki "Tańca z Gwiazdami" z 12 kwietnia. Szokująca dogrywka i pożegnanie z aktorem

"Taniec z Gwiazdami" niezmiennie przyciąga przed ekrany ogromną widownię. Po dwutygodniowej przerwie spowodowanej Świętami Wielkanocnymi rywalizacja na parkiecie powróciła ze zdwojoną siłą. Początek wieczoru upłynął pod znakiem zaciętej walki dwóch duetów o przetrwanie w strefie zagrożenia. Następnie siedem par zaprezentowało swoje układy choreograficzne, zmagając się o przejście do kolejnego etapu, a wszystko to przy dźwiękach największych przebojów znanych z przestrzeni wirtualnej.

Dogrywka w "Tańcu z Gwiazdami 2026". Kto pożegnał się z show?

W poprzedniej odsłonie formatu, emitowanej czternaście dni temu, z rywalizacją pożegnały się aż dwa duety, czyli Natalia "Natsu" Karczmarczyk z Wojciechem Kuciną oraz Mateusz Pawłowski z Klaudią Rąbą. Z kolei dwie inne pary trafiły do tak zwanej strefy zagrożenia, co oznaczało konieczność stoczenia bezpośredniego pojedynku o dalszy udział w produkcji. W dniu 12 kwietnia na parkiecie zmierzyli się Izabella Miko z Albertem Kosińskim oraz Kamil Nożynski z Izabelą Skierską. Finalnie to sędziowie zadecydowali, że znany aktor zmuszony był opuścić popularny format rozrywkowy.

Internetowe gwiazdy w studiu "Dancing with the Stars". Odpadł kolejny duet

Szósta odsłona tanecznych zmagań przebiegała w rytmie największych sieciowych przebojów. Uczestnicy wykonali łącznie dziewięć układów do utworów bijących rekordy popularności w mediach społecznościowych, a na widowni zasiadły zaproszone przez nich znane postacie z internetu. Wśród gości znaleźli się między innymi Krzysztof Stanowski, Jessica Mercedes oraz Ewa Chodakowska. Ponadto do grona gospodarzy show dołączył triumfator poprzedniego sezonu, Mikołaj "Bagi" Bagiński. Występy tradycyjnie oceniało czteroosobowe gremium, w którym zasiedli Rafał Maserak, Tomasz Wygoda, Ewa Kasprzyk oraz Iwona Pavlović, a ich noty uzupełniały głosy oddane przez publiczność.

Komu ostatecznie zabrakło pomyślności w tym wydaniu? Po tym jak z programem na etapie bezlitosnej dogrywki rozstali się Izabela Skierska i Kamil Nożynski, na samym końcu transmisji ogłoszono kolejnych przegranych. Prowadzący poinformowali oficjalnie, że z dalszą walką o Kryształową Kulę muszą pożegnać się Izabella Miko i Albert Kosiński.

Kto został w "Tańcu z Gwiazdami"? Tabela wyników uczestników

W rywalizacji o główne trofeum pozostają wciąż następujący uczestnicy z przypisanymi numerami:

- Para numer 1 – Sebastian Fabijański trenujący pod okiem Julii Suryś

- Para numer 2 – Paulina Gałązka, której na parkiecie partneruje Michał Bartkiewicz

- Para numer 3 – Kacper "Jasper" Porębski tańczący w duecie z Darią Sytą

- Para numer 9 – Piotr Kędzierski prowadzony przez Magdalenę Tarnowską

- Para numer 10 – Gamou Fall, którego umiejętności szlifuje Hanna Żudziewicz

- Para numer 12 – Magdalena Boczarska występująca u boku Jacka Jeschke

Do tej pory z marzeniami o wygranej w formacie pożegnali się następujący celebryci:

- Lokata 7. - Izabella Miko i Albert Kosiński

- Lokata 8. - Kamil Nożynski i Izabela Skierska

- Lokata 9. - Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba

- Lokata 10. - Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina

- Lokata 11. - Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino

- Lokata 12. - Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski

