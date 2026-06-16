Hitowy transfer w Ekstraklasie stał się faktem. Gwiazda zmienia klub za rekordowe pieniądze

Hitowy ruch transferowy w Ekstraklasie oficjalnie potwierdzony.

Patrik Hellebrand opuszcza Górnik Zabrze na rzecz Korony Kielce.

Zamiast grać w eliminacjach Ligi Mistrzów, wspomoże zespół z jedenastego miejsca w tabeli.

Ekstraklasa: Patrik Hellebrand zamienia Górnik Zabrze na Koronę Kielce za blisko 2 miliony euro

Zgodnie z wcześniejszymi spekulacjami, Korona Kielce oficjalnie zaprezentowała nowego zawodnika. Czeski pomocnik związał się z kieleckim zespołem 3-letnią umową, w której znalazł się zapis pozwalający na jej przedłużenie o kolejny rok. Usługami kluczowego gracza Górnika Zabrze interesowały się rzekomo inne czołowe polskie kluby, jednak piłkarz zdecydował się kontynuować karierę w drużynie ze stolicy województwa świętokrzyskiego.

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W minionych rozgrywkach czeski pomocnik wystąpił w 39 meczach, odgrywając istotną rolę w zespole, który wywalczył drugie miejsce w lidze i zdobył puchar kraju. Jego postawa na boisku zaowocowała czterema trafieniami i nominacją do tytułu najlepszego zawodnika sezonu. Podczas pobytu w zabrzańskim klubie zaliczył łącznie 72 występy, w których sześciokrotnie wpisywał się na listę strzelców i dwukrotnie notował decydujące podania.

Szymon Janczyk, kierujący redakcją portalu Weszło, poinformował w mediach społecznościowych o kulisach transakcji. Kielecki klub miał zapłacić klauzulę odejścia w wysokości niespełna dwóch milionów euro. Dziennikarz podkreślił, że działacze Korony dysponują znacznym budżetem na letnie wzmocnienia i prowadzą negocjacje z piłkarzami wycenianymi na podobnym poziomie co czołówka ligi.

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Odejście kluczowego gracza to duży cios dla zespołu z Zabrza, który wkrótce przystąpi do walki o udział w elitarnych rozgrywkach klubowych. Górnik zainauguruje europejskie zmagania od drugiej rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów. Tymczasem kielecka ekipa, która w ubiegłym sezonie zajęła dopiero 11. lokatę, stara się wzmocnić skład przed nowymi rozgrywkami.

Ahoj, Koroniarze! 🇨🇿👋Mamy dla Was radosną nowinę – Patrik Hellebrand nowym piłkarzem Korony Kielce! 🆕🟡🔴Czeski pomocnik podpisał z naszym Klubem kontrakt do 30 czerwca 2029 roku z opcją przedłużenia o kolejnych 12 miesięcy ✍️Patrik, witamy w złocisto-krwistych szeregach… pic.twitter.com/zUF3620zqd— Korona Kielce (@Korona_Kielce) June 16, 2026