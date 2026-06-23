Iga Świątek zaczyna grę w Bad Homburg. Wiemy, z kim powalczy o ćwierćfinał

WTA Bad Homburg. Kiedy gra Iga Świątek? 2. runda turnieju

Występ w niemieckim Bad Homburg to dla Igi Świątek powrót do rywalizacji po wielkoszlemowym Roland Garros. Była liderka światowego rankingu w Paryżu pożegnała się z turniejem już w czwartej rundzie, ulegając Ukraińce Marcie Kostiuk dokładnie w dniu swoich 25. urodzin. Teraz, po trzech tygodniach odpoczynku, Raszynianka znów pojawia się na korcie. Podobnie jak rok temu, rozpoczyna zmagania na trawie właśnie od tego turnieju. Już za moment, bo od 29 czerwca, zacznie obronę wielkoszlemowego tytułu w londyńskim Wimbledonie. W poprzednim sezonie gra w Niemczech zakończyła się dla niej finałem, a w Wielkiej Brytanii wzniosła puchar. Fani liczą na powtórkę tej znakomitej passy!

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Na start w Bad Homburg Iga Świątek, grająca z pierwszym numerem, stoczy bój o awans do ćwierćfinału. Trzecia rakieta świata w pierwszej fazie turnieju mogła cieszyć się z „wolnego losu”, na co mogły liczyć również Mirra Andriejewa, Karolina Muchova oraz Elina Switolina. Pozostałe pojedynki pierwszej rundy dokończono we wtorek, 23 czerwca. To właśnie wtedy na korcie spotkały się Emma Navarro z USA oraz reprezentantka gospodarzy Eva Lys, a zwyciężczyni tego starcia miała zagrać ze Świątek. Amerykanka okazała się lepsza, triumfując 7:6(6), 6:3.

Tym samym przeciwniczką ubiegłorocznej finalistki z Bad Homburg w drugiej rundzie będzie Emma Navarro. Ich spotkanie zaplanowano na środę, 24 czerwca, kiedy to rozstrzygną się losy wszystkich miejsc w ćwierćfinałach! Zmagania w kolejnej fazie ruszą już w czwartek. Dokładna godzina rozpoczęcia meczu Polki z Amerykanką zostanie podana po ogłoszeniu szczegółowego harmonogramu gier.

Emma Navarro, finalistka z Nottingham, pokonała Evę Lys 7:6, 6:3 i to Amerykanka będzie rywalką Igi Świątek w drugiej rundzie turnieju WTA 500 w Bad Homburgu.Polka będzie miała okazję do rewanżu za ubiegłoroczną 4. rundę w Pekinie, kiedy to Navarro wygrała trzeciego seta do… pic.twitter.com/yMtnUpsCzF— Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) June 23, 2026