Iga Świątek zaczyna grę w Bad Homburg. Wiemy, z kim powalczy o ćwierćfinał

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-06-23 13:14

Iga Świątek rozpoczyna rywalizację w turnieju WTA 500 na trawiastych kortach w Bad Homburg. To dla niej jedyny test przed zbliżającym się Wimbledonem. Polska zawodniczka, jako turniejowa „jedynka”, zmagania zaczyna od drugiej rundy. Wiadomo już, kiedy i z kim zmierzy się na korcie!

Iga Świątek, polska tenisistka, w jasnej czapce z daszkiem i białej koszulce bez rękawów, trzymająca rakietę tenisową Tecnifibre. Patrzy w lewo z zamyśloną miną, skupiona na meczu, w tle widać ciemny kort. Więcej o karierze Igi Świątek przeczytasz na naszym portalu.
Autor: AKPA Iga Świątek

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Występ w niemieckim Bad Homburg to dla Igi Świątek powrót do rywalizacji po wielkoszlemowym Roland Garros. Była liderka światowego rankingu w Paryżu pożegnała się z turniejem już w czwartej rundzie, ulegając Ukraińce Marcie Kostiuk dokładnie w dniu swoich 25. urodzin. Teraz, po trzech tygodniach odpoczynku, Raszynianka znów pojawia się na korcie. Podobnie jak rok temu, rozpoczyna zmagania na trawie właśnie od tego turnieju. Już za moment, bo od 29 czerwca, zacznie obronę wielkoszlemowego tytułu w londyńskim Wimbledonie. W poprzednim sezonie gra w Niemczech zakończyła się dla niej finałem, a w Wielkiej Brytanii wzniosła puchar. Fani liczą na powtórkę tej znakomitej passy!

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Na start w Bad Homburg Iga Świątek, grająca z pierwszym numerem, stoczy bój o awans do ćwierćfinału. Trzecia rakieta świata w pierwszej fazie turnieju mogła cieszyć się z „wolnego losu”, na co mogły liczyć również Mirra Andriejewa, Karolina Muchova oraz Elina Switolina. Pozostałe pojedynki pierwszej rundy dokończono we wtorek, 23 czerwca. To właśnie wtedy na korcie spotkały się Emma Navarro z USA oraz reprezentantka gospodarzy Eva Lys, a zwyciężczyni tego starcia miała zagrać ze Świątek. Amerykanka okazała się lepsza, triumfując 7:6(6), 6:3.

Tym samym przeciwniczką ubiegłorocznej finalistki z Bad Homburg w drugiej rundzie będzie Emma Navarro. Ich spotkanie zaplanowano na środę, 24 czerwca, kiedy to rozstrzygną się losy wszystkich miejsc w ćwierćfinałach! Zmagania w kolejnej fazie ruszą już w czwartek. Dokładna godzina rozpoczęcia meczu Polki z Amerykanką zostanie podana po ogłoszeniu szczegółowego harmonogramu gier.

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