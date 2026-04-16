Pogrzeb Jacka Magiery w Warszawie. Były selekcjoner spocznie obok wybitnej postaci

Uroczystości żałobne Jacka Magiery zaplanowano na 16 kwietnia w stołecznej Katedrze Polowej Wojska Polskiego.

Ciało byłego asystenta selekcjonera kadry narodowej zostanie złożone na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, w bliskim sąsiedztwie grobu Lucjana Brychczego.

Obaj szkoleniowcy współpracowali ze sobą przez dwie dekady, tworząc unikalną, zawodową więź.

Najbliżsi zmarłego trenera apelują o uszanowanie ich prywatności w trakcie czwartkowej ceremonii.

Pogrzeb Jacka Magiery na Powązkach. Ważny komunikat dla żałobników

Jacek Magiera odszedł niespodziewanie 10 kwietnia 2026 roku. Ceniony w środowisku piłkarskim 49-latek zasłabł w trakcie biegania na terenie wrocławskiego Parku Grabiszyńskiego. Jego nagła śmierć wywołała ogromne poruszenie nie tylko w świecie sportu. Krzysztof Stanowski trafnie podsumował sylwetkę drugiego trenera polskiej reprezentacji, zauważając z podziwem, że szkoleniowiec ten był człowiekiem pozbawionym wrogów, co rzadko zdarza się w dzisiejszych realiach. Pierwsze oficjalne detale dotyczące ceremonii Polski Związek Piłki Nożnej podał w poniedziałek.

Uroczystości pogrzebowe śp. Jacka Magiery odbędą się w czwartek, 16 kwietnia 2026 r. w Warszawie. Msza święta żałobna zostanie odprawiona o godzinie 12:00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej. Następnie kondukt żałobny uda się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie o godz. 14:30 odbędzie się ceremonia pogrzebowa. Rodzina Zmarłego prosi o modlitwę. Z uwagi na charakter miejsca oraz uroczystości pogrzebowej, liczba dostępnych miejsc w katedrze jest ograniczona. Dziękujemy za okazane zrozumienie

Powyższe oświadczenie opublikował Polski Związek Piłki Nożnej. W środę, 15 kwietnia, do opinii publicznej trafiły kolejne informacje precyzujące dokładną lokalizację mogiły byłego zawodnika. Ceniony szkoleniowiec spocznie w kwaterze K-1-17, zlokalizowanej blisko grobu Lucjana Brychczego.

Postać Lucjana Brychczego odgrywała szczególną rolę dla piłkarskich kibiców, ale miała też ogromny wpływ na samego Jacka Magierę. Pod koniec 2024 roku, krótko po śmierci legendarnego zawodnika Legii Warszawa, Magiera był gościem na antenie Polsatu Sport. Popularny "Magic" z wielkim sentymentem wspominał wówczas czasy swojej wieloletniej współpracy ze słynnym panem Lucjanem.

Wybitna postać. Miałem to szczęście znać pana Lucjana. Pracowaliśmy ze sobą przez 20 lat. Najpierw był moim trenerem, później byłem asystentem różnych szkoleniowców, a on pozostawał w sztabie. Gdy zostałem pierwszym trenerem Legii, on również tam pracował. Poznałem go z wielu stron

Jak zaznaczał wtedy przed telewizyjnymi kamerami Jacek Magiera, ikona warszawskiego zespołu zawsze traktowała go w sposób niezwykle partnerski. Panom w budowaniu doskonałych relacji nie przeszkadzała w ogóle dzieląca ich różnica wieku, wynosząca ponad cztery dekady.

Warto przypomnieć, że uroczystości pogrzebowe Lucjana Brychczego miały miejsce 9 grudnia 2024 roku, a samą ceremonię poprzedziło symboliczne pożegnanie zorganizowane pod stadionem przy ulicy Łazienkowskiej.

