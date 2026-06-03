Maja Chwalińska zachwyca w Roland Garros. Artykuł WTA wywołał zamieszanie przed ćwierćfinałem

Maja Chwalińska i jej niesamowita droga do ćwierćfinału Roland Garros

Przez długi czas Maja Chwalińska pozostawała w cieniu, a jej sportowy dorobek w niczym nie przypominał wspaniałych triumfów Igi Świątek. Sytuacja uległa drastycznej zmianie podczas wielkoszlemowego Roland Garros 2026, gdzie nastąpiło całkowite odwrócenie dotychczasowych ról. Zawodniczka z Raszyna zanotowała wprawdzie obiecujący start, jednak na etapie czwartej rundy musiała uznać wyższość Ukrainki Marty Kostiuk, ostatecznie żegnając się z paryską mączką. Zupełnie inaczej potoczyły się losy Mai Chwalińskiej, która najpierw wygrała trzy spotkania kwalifikacyjne, a następnie w drabince głównej French Open wyeliminowała świetne rywalki, którymi były: Zheng Qinwen (6:4, 6:0), Elise Mertens (6:4, 6:0), Maria Sakari (1:6, 6:3, 6:2) oraz Diane Parry (6:3, 6:2). Już w środę, 3 czerwca, reprezentantka Polski zmierzy się w walce o półfinał z rosyjską tenisistką Anną Kalinską. Zanim jednak obie zawodniczki wyjdą na kort, oficjalny portal federacji WTA opublikował obszerny artykuł na temat Dąbrowianki, wokół którego zrodziło się ogromne poruszenie.

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WTA analizuje grę Mai Chwalińskiej. Oficjalna strona pisze o „underdogu”

Na oficjalnej stronie kobiecego tenisa podkreślono szczególny status zawodniczki pochodzącej z Dąbrowy Górniczej, przypominając, że „jest ostatnią Polką, która została w drabince”. „Leworęczna tenisistka wyrzuciła z niej Qinwen Zheng, Elisę Mertens, Marię Sakkari i Francuzkę Diane Parry po meczu 1/8 finały na Philippe Chartier. W poniedziałek Chwalińska powiedziała mediom, że jej celem na ten sezon był awans do najlepszej setki w rankingu. I z łatwością przekroczy tę granicę w najbliższy poniedziałek” – napisano w materiale WTA, nadając Mai Chwalińskiej miano tenisowego „Kopciuszka”. Dziennikarze poszli o krok dalej, analizując dokładnie podejście psychologiczne rewelacyjnej Polki. „Ona wie, że jest underdogiem w każdym meczu i ta mentalność pozwoliła jej grać w grę, w którą chce grać. Ta scena jest dla niej nowa. Zaakceptowała to, nie stawiając oczekiwań” – podsumowali przedstawiciele oficjalnego serwisu WTA, w ten sposób odnosząc się do spektakularnych sukcesów naszej zawodniczki na francuskich kortach.

Iga Świątek i Maja Chwalińska. Archiwalne zdjęcia polskich tenisistek z czasów nastoletnich

Wspólne fotografie pokazują początki kariery obu utalentowanych reprezentantek Polski na arenie międzynarodowej, gdy stawiały pierwsze kroki w juniorskim tenisie.

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