Brat żegna zmarłego Jacka Magierę. Tomasz Lis skomentował ten wpis kilkoma słowami

W piątek, 10 kwietnia, w wieku 49 lat odszedł Jacek Magiera , pełniący funkcję drugiego trenera piłkarskiej reprezentacji Polski.

Szkoleniowiec stracił przytomność w trakcie biegania i mimo interwencji lekarzy jego życia nie udało się uratować.

Wzruszający wpis pożegnalny w mediach społecznościowych udostępnił brat zmarłego, Marek Magiera, na co słowami wsparcia odpowiedział znany dziennikarz Tomasz Lis.

Zmarły cieszył się ogromnym szacunkiem w środowisku sportowym, o czym wspomniał między innymi Krzysztof Stanowski, określając go mianem osoby, która nie miała hejterów.

Tragiczna śmierć Jacka Magiery. Krzysztof Stanowski wspomina szkoleniowca

Nagłe odejście Jacka Magiery wstrząsnęło wieloma osobami, które wciąż nie potrafią pogodzić się z tą stratą. Jeszcze pod koniec marca szkoleniowiec brał aktywny udział w zgrupowaniu polskiej kadry narodowej przed decydującymi spotkaniami barażowymi o awans na mistrzostwa świata. W tamtym czasie wspólnie z Janem Urbanem zasiadał na ławce trenerskiej podczas starć z Albanią w Warszawie oraz ze Szwecją w Sztokholmie. Oficjalną informację o śmierci Jacka Magiery wydał Polski Związek Piłki Nożnej w specjalnym oświadczeniu. Jak przekazało Radio Wrocław, mężczyzna niespodziewanie zasłabł w trakcie aktywności fizycznej we wrocławskim parku. Został błyskawicznie przetransportowany do placówki medycznej, jednak wysiłki lekarzy okazały się bezskuteczne. Internet natychmiast zapełnił się poruszającymi wpisami, wśród których szczególną uwagę zwróciły słowa opublikowane przez Krzysztofa Stanowskiego.

Jacek Magiera osiągnął coś, co w dzisiejszych czasach jest w zasadzie już niemożliwe - w erze social mediów, dodatkowo w branży piłkarskiej, która generuje niezdrowe emocje - pozostał człowiekiem bez hejterów

Kolejnym niezwykle poruszającym gestem było bardzo osobiste pożegnanie zamieszczone w serwisie X przez brata zmarłego szkoleniowca. Pod tym emocjonalnym wpisem swój ślad zostawił Tomasz Lis, znany ze swojego ogromnego zainteresowania piłką nożną.

Marek Magiera we wzruszającym wpisie. Tomasz Lis reaguje wymownym obrazkiem

Marek Magiera wciąż znajduje się w ogromnym szoku i nie ukrywa, że ciężko mu zaakceptować nową rzeczywistość po stracie brata. Do swojego internetowego komunikatu dołączył wspólną fotografię, na której serdecznie obejmuje Jacka Magierę.

Nie żyje Jacek Magiera. Były trener Śląska Wrocław zmarł w wieku 49 lat

Cały czas mam nadzieję, że za chwilę zadzwoni mi budzik i wszystko będzie jak dotąd... Trudno w to wszystko uwierzyć. Dziękuję wszystkim za niezliczone wyrazy wsparcia

Brat trenera zaznaczył również, jak ważne jest dla niego zachowanie jednego konkretnego wspomnienia w nienaruszonej formie.

Chcę, żeby to zdjęcie zrobione w wyjątkowym dla nas miejscu i bardzo ważnym dla nas momencie, zostało w kolorach

Wpis ten wywołał falę solidarności w internecie. Głos zabrał między innymi Tomasz Lis, który opublikował trzy słowa i grafikę symbolizującą złamane serce.

Serdeczne wyrazy współczucia

Takie zwięzłe zdanie zamieścił w mediach społecznościowych dawny prowadzący program „Fakty” w telewizji TVN.

Warto przypomnieć, że Jacek Magiera w ostatnim czasie pracował jako asystent selekcjonera kadry narodowej. W przeszłości święcił triumfy zarówno jako zawodnik, jak i główny trener – poprowadził Legię Warszawa do mistrzostwa kraju oraz prestiżowego remisu z Realem Madryt w Lidze Mistrzów, a ze Śląskiem Wrocław zdobył tytuł wicemistrza Polski.