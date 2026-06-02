Marta Nawrocka na gali Orlen Ekstraligi. Uwagę zgromadzonych przykuł jeden zaskakujący szczegół

Marta Nawrocka na gali Orlen Ekstraligi. Pierwsza dama mocno wspiera polskie piłkarki

Prezydent Karol Nawrocki jest częstym gościem na arenach sportowych, a podobne pasje podziela również jego małżonka. Marta Nawrocka od samego początku pełnienia roli pierwszej damy aktywnie angażuje się w rozwój i promocję kobiecego futbolu. Zaraz po objęciu urzędu przez jej męża w sierpniu 2025 roku, wzięła udział w IV Podkarpackim Festiwalu Piłki Nożnej Kobiecej, gdzie osobiście próbowała swoich sił w kopaniu piłki na murawie. Szerokim echem odbiła się również jej wizyta na zgrupowaniu kobiecej reprezentacji Polski, podczas której kadrowiczki wręczyły jej pamiątkowy trykot oznaczony numerem jeden. Ostatnio żona prezydenta zaszczyciła swoją obecnością uroczystą galę Orlen Ekstraligi, na której pojawili się także szef PZPN Cezary Kulesza oraz minister sportu Jakub Rutnicki. Pierwsza dama zaprezentowała się z ogromną klasą, a szczególne zainteresowanie wzbudziły jej uszy, ozdobione wyjątkowo efektownymi i lśniącymi kolczykami.

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Karol Nawrocki żywiołowo wspiera piłkarzy prosto z trybun stadionów

Wiele wskazuje na to, że piłka nożna to jeden z głównych tematów dyskusji w domu prezydenckiej pary. Karol Nawrocki przez wiele lat bardzo prężnie funkcjonował w środowisku kibiców, a po objęciu najwyższego urzędu w państwie nie zrezygnował z dopingowania z trybun Biało-czerwonych oraz naszych krajowych klubów. W marcu głowa państwa obserwowała z poziomu trybun Stadionu Narodowego w Warszawie półfinałowy mecz barażowy o wyjazd na mistrzostwa świata, w którym Polska podejmowała Albanię. Starcie zakończyło się triumfem Polaków 2:1, jednak ostatecznie nasza kadra nie wywalczyła awansu na mundial z powodu bolesnej porażki 2:3 w decydującym spotkaniu ze Szwecją. Pozostaje mieć nadzieję, że znacznie lepsze rezultaty będą notować reprezentacyjne piłkarki, które zawsze mogą liczyć na ogromne wsparcie ze strony Marty Nawrockiej.

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