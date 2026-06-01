Ogromne kontrowersje w meczu Polska – Ukraina. Sędzia podjął zaskakującą decyzję

Ogromny skandal po decyzji sędziego w meczu Polska - Ukraina

Towarzyski mecz Polska – Ukraina, rozegrany 31 maja we Wrocławiu, z pewnością nie zapisze się złotymi zgłoskami w historii naszej kadry. „Biało-czerwoni” zagrali słabo, a całe spotkanie dobitnie ocenił Robert Lewandowski, który sugerował, że zespół nie potrafi wykreować odpowiedniej liczby szans bramkowych. Choć Ukraińcy też nie mieli wielu okazji strzeleckich, potrafili dwukrotnie pokonać naszego bramkarza. Porażki polskiej reprezentacji nie sposób usprawiedliwiać postawą arbitra, jednak jego jedna decyzja wywołała ogromne dyskusje. Główne zarzuty skierowane są do sędziów odpowiedzialnych za system VAR. Wszystko za sprawą sytuacji z pierwszej połowy, kiedy to Tomasz Kędziora został wyraźnie nadepnięty na stopę w polu karnym przeciwnika. Wydawało się, że „jedenastka” jest bezdyskusyjna, jednak arbitrzy uznali inaczej. W internecie wybuchła ogromna afera, a eksperci sportowi jednomyślnie krytykowali to niezrozumiałe rozstrzygnięcie.

W mediach społecznościowych kibice nie zostawiają suchej nitki na arbitrze, żartując nawet, że on, podobnie jak polska reprezentacja, nie wywalczył „awansu na mundial”. Choć to tylko złośliwe komentarze, rzeczywiście bardzo ciężko pojąć decyzję o braku rzutu karnego po ataku Andrija Jarmołenki na Tomasza Kędziorę.

Na VAR-ze to chyba musi być jakieś koło fortuny, które losuje, jaką decyzję ma podjąć sędzia. Normalnie stempel Jarmołenki na Kędziorze to rzut karny, ale w związku z tym, że tam zakręcili kołem, to padło, że nic nie padło. Tak próbuję sobie to tłumaczyć... Skandal

– drwił Aleksander Bernard, dziennikarz portalu Sport.pl.

Nie żeby to było przesadnie istotne, ale jeśli jest VAR, a nie ma karnego za faul na Kędziorze, to ja nic z tego nie rozumiem

– komentował z niedowierzaniem Tomasz Urban z telewizji Eleven Sport. Można się jedynie zastanawiać, jak potoczyłyby się losy tego spotkania, gdyby arbiter podyktował rzut karny dla Polaków. Dziś jednak pozostają nam wyłącznie spekulacje.