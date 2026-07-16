Będzie rozłam w Prawie i Sprawiedliwości? Komentuje to Kacper Płażyński

Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości?

Wokół Mateusza Morawieckiego wybuchł spór po tym, jak kierownictwo PiS zakazało członkom partii udziału w zewnętrznych stowarzyszeniach o charakterze politycznym. Decyzja ta uderza bezpośrednio w założone przez byłego premiera stowarzyszenie "Rozwój Plus". Władze PiS tłumaczą to koniecznością zachowania jedności ugrupowania i dały członkom siedem dni na wystąpienie z takich organizacji. Podczas gdy inne inicjatywy, jak "Po Pierwsze Polska" Jacka Sasina, natychmiast podporządkowały się decyzji, Morawiecki i jego otoczenie postawili się centrali. Były premier zadeklarował, że nie zamierza rezygnować z projektu, podkreślając potrzebę otwarcia na nowych wyborców i unikania wewnętrznych konfliktów, a jego stronnicy zapowiedzieli dalszą działalność i organizację zaplanowanego na koniec lipca festiwalu.

PROF. DUDEK WYŚMIEWA MORAWIECKIEGO "KLĘKAŁ PRZED UKRAIŃCAMI, TERAZ ODSYŁA ORDERY!"

Kacper Płażyński komentuje zamieszanie w Prawie i Sprawiedliwości

Kacper Płażyński postanowił skomentować decyzję o potencjalnym rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości.

- Nie wykluczam, że Mateusz Morawiecki za miesiąc czy dwa odejdzie ze swoimi posłami z PiSu, po jakimś czasie zauważy, że to nie była dobra decyzja. Czasami warto zachować swoje ambicje w kieszeni […] Mateusz Morawiecki nie jest osobą autorytarną i wiedział, jaką postacią jest Jarosław Kaczyński. Jeżeli z tym się nie zgadza, to co robił w PiSie? […] Zadeklarował, że stowarzyszenie będzie dalej działać. Ma 7 dni, żeby to zakończyć, ale on mówi, że tego nie zrobi, więc co zrobi? […] Każdy ma swoją wolną wolę, robi co uważa za słuszne. Nie nazwę ich zdrajcami. Może dojść do wyborów politycznych, a one będą miały swoje konsekwencje.

Kacper Płażyński nie ukrywa, że nie wie, ile dokładnie osób pójdzie za Mateuszem Morawieckim. Dla niego to nie tylko rozbijanie prawicy, ale również finansów całości.