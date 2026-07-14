Adrian Zandberg brutalnie o sytuacji ochrony zdrowia. Widzi winnego

Adrian Zandberg wprost o polskim rządzie

Andrian Zandberg nie ukrywa swojego rozczarowania rządem Donalda Tuska.

- Jeżeli chodzi o rozwój, edukacje i medycynę – plan w koalicji jest taki, żeby było jak wcześniej […]. Sprawa była prosta. Przyszliśmy z konkretnymi sprawami do wpisania umowy koalicyjnej. Wszystkie propozycje odrzucono. Usłyszeliśmy, że nasze głosy nie są potrzebne do większości. A to, że inni obiecywali przed wyborami, to jedno – to się nie liczy. My w Razem mamy inne podejście. Nie oszukujemy ludzi. Jak się ich okłamie, to potem nie ma powodu, aby drugi raz głosowali czy poszli na wybory. Różniliśmy się w opiniach z koalicją, dlatego nie jesteśmy w rządzie. Poważnie traktujemy naszych wyborców - powiedział Zandberg.

Jak zaznacza, ludzie są rozczarowani postępowaniem obecnego rządu. Nie pochwalają poprzedniego, ale też nie są obecnie zadowoleni.

- Obecna władza rozczarowuje miliony ludzi. To jest najgorsze. Oni mieli nadzieję na zmiany w ochronie zdrowia, wygląd spółek, traktowanie państwa jak paśnik. Liczyli na to, że Polska pójdzie w stronę przyszłości – nic z tych rzeczy się nie stało […] Poprzedni rząd też był marny. Mieli dosyć patologii. Widać to najbardziej przy spółkach Skarbu Państwa - powiedział.

DZIENNIKARKA GRZMI: PLAN RZĄDU DLA SZPITALI? NIECH SOBIE TO WSADZĄ W ...

Zandberg o ochronie zdrowia - kolejki to zysk dla prywatnychf firm?

Zandberg zaznacza, że w ochronie zdrowia potrzeba ogromnych zmian, które do dziś nie zostały przeprowadzone. A kto na braku zmian ma zyskać? Według niego - prywatne firmy.