Pełnomocnik Ziobry wprost o zachowaniu polskiego państwa. "My możemy liczyć na sprawiedliwy proces?"

Afera wokół Funduszu Sprawiedliwości

Afera wokół Zbigniewa Ziobry i Funduszu Sprawiedliwości dotyczy wielomilionowych nadużyć, w których środki przeznaczone dla ofiar przestępstw wydawano na cele polityczne, zakup systemu Pegasus czy dotacje dla sprzyjających fundacji. Według stanu na maj 2026 roku, prokuratura stawia politykowi 26 zarzutów, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Po utracie azylu na Węgrzech Ziobro przedostał się do USA, gdzie przebywa mimo unieważnionych paszportów, pełniąc rolę komentatora telewizyjnego. Choć Polska wydała za nim list gończy, procedura ekstradycji ze Stanów Zjednoczonych pozostaje skomplikowana i długotrwała. Sam zainteresowany utrzymuje, że nie ucieka przed wymiarem sprawiedliwości, lecz korzysta z amerykańskiej wolności, podczas gdy śledczy badają legalność jego wjazdu do USA.

ŚMISZEK: TRZEBA WYJAŚNIĆ UDZIAŁ USA W UCIECZCE ZIOBRY

Co ze Zbigniewem Ziobrą?

Pełnomocnik Zbigniewa Ziobry nie ukrywa tego, że czuje się oburzony całą sytuacją. Odniósł się do słów prokuratury, która chce ścigać niektóre osoby za pomoc politykowi w ucieczce z Węgier.

- To jest próba zastraszenia osób, które wypowiadały się pozytywnie o legalny wyjazd Ziobry. Nie ma za nim żadnego poszukiwania. Obecna większość rządząca jest zakładnikiem określonego elektoratu. On wskazuje, że jest spisek między mną, sędzią i Ziobrą. Bo sędzia celowo nie wydała jakiegoś wniosku [...] Wszelkie wrzutki... Prokuratura musi pokazać, że coś robi, bo spotkała się z ogromną krytyką, że organy ścigania są nieudolne. A to wszystko wynik pewnej narracji [...] Wszyscy się rzucili, że ministrowie są nieudolni. Przychodzi do kwestii zderzenia z prawem i jest problem. Trzeba coś wymyślić, czyli przesłucha się inną telewizję [...] My serio możemy liczyć na sprawiedliwy proces Ziobry w Polsce? - powiedział Mecenas.

Jak zaznaczył - nikt nic nie ukradł z Funduszu Sprawiedliwości. To jest według niego manipulacja.