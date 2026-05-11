Egzamin ósmoklasisty 2026 polski: arkusze CKE i odpowiedzi 11.05.2026 r. Ogromne zaskoczenie na E8 - tematy wypracowań

Arkusz CKE i odpowiedzi

W poniedziałek, 11 maja, o godzinie 11:30 większość uczniów zakończyła pisanie egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Teraz nadszedł czas na to, na co wszyscy czekają - weryfikację zadań. Jakie były poprawne odpowiedzi? Czy dobrze napisałeś wypracowanie?

Oficjalny arkusz CKE z języka polskiego opublikujemy w tym artykule tuż po godzinie 13:00. Natomiast proponowane odpowiedzi i rozwiązania zadań zaczną pojawiać się w galerii zdjęć poniżej. Sprawdź galerię i sprawdź, jak Ci poszło!

Arkusz CKE – Język polski 2026 (PDF)

Ogromne zaskoczenie na E8 – znamy tematy wypracowań na egzaminie ósmoklasisty 2026!

W mediach społecznościowych, zwłaszcza na platformie X, zawrzało. Znamy już prawdopodobne tematy wypracowań, które pojawiły się na egzaminie ósmoklasisty 2026 z języka polskiego. Początkowo uczniowie donosili o takich lekturach jak „Opowieści z Narnii” czy „Latarnik”. Prawda okazała się jednak zupełnie inna i dla wielu była sporym szokiem.

Zgodnie z najnowszymi informacjami, które pojawiły się jeszcze przed oficjalnym zakończeniem egzaminu, nie wskazano jednej, konkretnej lektury obowiązkowej. Uczniowie mieli do wyboru dwa tematy:

Napisanie opowiadania o wyprawie po magiczny przedmiot w towarzystwie bohatera wybranej lektury obowiązkowej.

o wyprawie po magiczny przedmiot w towarzystwie bohatera wybranej lektury obowiązkowej. Stworzenie przemówienia o przyszłości, inspirowanego załączonym w arkuszu tekstem Stanisława Lema.

Brak narzuconej z góry lektury w tematach to duża zmiana w stosunku do poprzednich lat i z pewnością spore zaskoczenie dla zdających.

