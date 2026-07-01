Wpis Karola Nawrockiego jest szpilką w Donalda Tuska? Poboży widzi to w jeden sposób

Karol Nawrocki i jego mocny wpis na X

We wtorek wieczorem Karol Nawrocki opublikował na portalu X szeroko komentowany wpis dotyczący polskiej polityki zagranicznej. Prezydent odniósł się w nim do relacji z USA oraz Ukrainą, ostro krytykując postawę rządu i części mediów.

Nawrocki wytknął politykom koalicji rządzącej zmianę narracji wobec Waszyngtonu. Zauważył, że osoby, które niedawno ganiły go za bliskie relacje z tamtejszą administracją, teraz „ścigają się o palmę pierwszeństwa w budowie Fortu Trump”.

Głównie odnosił się do kwestii relacji z Kijowem. Prezydent nawiązał do swojej decyzji o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Zarzucił oponentom, że w skandaliczny sposób zrównywali prezydenta RP z liderem kraju, który „czci ludobójców mordujących Polaków”. Podkreślił, że zachowanie Ukrainy przekroczyło polski „próg bólu” w sprawach historycznych. Nawrocki podsumował, że jego serce „bije polskim rytmem”, a jako głowa państwa ma obowiązek narzucać wolę Narodu tym, którzy nie czują zobowiązań wobec Polaków.

Kiedy przekonuję, że dobre relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi są strategiczne i niezbędne dla naszego bezpieczeństwa, gdy dbam o nie i troszczę się, by były jak najlepsze, to najpierw słyszę śmiech, a później ataki i krytykę. Po kilku dniach ci sami ludzie ścigają się o…— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) June 30, 2026

Znowu wina Donalda Tuska?

Dr Błażej Poboży od razu powiedział, kto był jednym z adresatów tego wpisu.

- Czytam to jako adres do Donalda Tuska i całej jego ekipy. To jest sugestia do premiera rządu i całej koalicji 13 grudnia, że dawno utracili słuch społeczny. Są pochłonięci wyłącznie walką podjazdową z innymi. Nie potrafią rozwiązywać kryzysów, które sami wygenerowali. Tutaj nie sposób odejść od afery dot. Szpitala Południowego, a szerzej zapaści w ochronie zdrowia. A za to wszystko odpowiedzialny jest Donald Tusk. A on przez ruchy polityczne do tego doprowadził - powiedział Poboży.

Jak zaznaczył, obecny rząd zapomina o dbaniu o relację z USA.

- Tu jest też dotknięty inny aspekt jak bezpieczeństwo. Ma one różne odsłony jak socjalne itp., ale też zdrowotne […] Ważna jest kwestia naszego bezpieczeństwa zewnętrzna. Według pana prezydenta opiera się ono m.in. na relacji z USA, a to też bezpośrednia przyjazna relacja z Donaldem Trumpem - powiedział.