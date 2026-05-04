WSZYSTKIE odpowiedzi i arkusze CKE z matury z polskiego 4.05.2026. Sprawdź, czy zdasz!

Matura 2026 z języka polskiego

Punktualnie o godzinie 9:00, 4 maja w całej Polsce rozpoczął się pierwszy, a dla wielu kluczowy, dzień matur. Tysiące maturzystów przystąpiło do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Rozpoczęto tym samym wielotygodniowy maraton egzaminacyjny. Uczniowie mieli do wyboru starą formułę (2015) lub nową (2023). Mieli do dyspozycji 240 minut, żeby rozwiązać przygotowany przez CKE test. Emocje były ogromne, a wielu zastanawiało się nad wybranymi tematami i lekturami. Po zakończonym egzaminie wszyscy z niecierpliwością szukają klucza odpowiedzi i samych arkuszy.

Arkusze CKE z matury z polskiego 2026

Na naszej stronie udostępniamy na bieżąco wszystkie ważne informacje z poniedziałkowego egzaminu maturalnego z języka polskiego. Publikujemy dla Was arkusze z polskiego. Będziecie mieli szansę spokojnie przeanalizować wszystkie zadania i przypomnieć sobie to, co napisaliście w odpowiedziach.

40

Rozwiązania i odpowiedzi – matura z polskiego 2026

Udostępnimy też przygotowane przez naszych ekspertów rozwiązania zadań zamkniętych i otwartych. Miejcie jednak świadomość, że nie są to jeszcze ostateczne odpowiedzi, a na te oficjalne z CKE trzeba poczekać kilka tygodni. Niemniej jednak, dzięki naszym opracowaniom, będziecie mogli sprawdzić swoje szanse na zdanie matury z polskiego.

41

Jakie były tematy wypracowań na maturze 2026?

Podobnie jak w poprzednich latach, w niedługim czasie po rozpoczęciu matury do sieci wyciekły przecieki. Użytkownicy serwisu X (kiedyś Twitter) opublikowali fragmenty arkuszy CKE, pokazując tegoroczne tematy maturalne. Spotkało się to z szybką reakcją w sieci, m.in. komentarzami od nauczycieli i samych uczniów. Z podanych informacji widać wyraźnie, że zdający musieli odpowiedzieć na jeden z dwóch zaproponowanych tematów wypracowań. Byli to:

Temat 1: Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość.

Temat 2: Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni?

W pierwszym temacie należało zanalizować rolę pracy bohaterów literackich i jej oddziaływanie na nich samych, a także ich otoczenie. Z kolei drugi temat skupiał się na zagadnieniu tożsamości, oceny samego siebie oraz nacisku otoczenia społecznego. Obie tematyki to znane i lubiane motywy. Wybór odpowiedniego tematu mógł mieć wpływ na cały ostateczny wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego.