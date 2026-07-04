Grzegorz Ciechowski odszedł od znanej aktorki, by związać się z nianią ich córki

Gdy Grzegorz Ciechowski kochał na zabój

Życie uczuciowe Grzegorza Ciechowskiego było jak jego piosenki – pełne napięcia, nagłych zwrotów akcji i emocji, które trudno było zamknąć w prostych ramach. Kiedy związał się z aktorką Małgorzatą Potocką, wydawało się, że to historia jak z rockowej ballady. On – charyzmatyczny lider Republiki, głos pokolenia. Ona – artystyczna dusza, kobieta, dla której porzucił swoją pierwszą żonę i dotychczasowe życie. Ich romans był gwałtowny, intensywny i publiczny. Jak wspominała po latach sama Potocka w rozmowie z "Polityką", była to "miłość na zabój". Z ich związku urodziła się córka Weronika, a fani i media widzieli w nich parę idealną, skrojoną na miarę artystycznego fermentu tamtych lat.

Miłość tam, gdzie nikt się jej nie spodziewał

Wydawało się, że u boku Małgorzaty Potockiej artysta wreszcie odnalazł swoją przystań. Ich dom tętnił życiem, a związek, choć burzliwy, zdawał się być tym ostatecznym. Jednak w tej historii pojawiła się trzecia osoba, i to w roli, której nikt nie brał pod uwagę. Gdy para potrzebowała pomocy przy opiece nad małą Weroniką, zatrudniła nianię. Była nią Anna Wędrowska, zaledwie 19-letnia dziewczyna, która niespodziewanie wkroczyła w sam środek skomplikowanego świata lidera Republiki. To, co zaczęło się jako zwykła relacja zawodowa, wkrótce miało się przerodzić w uczucie, które zburzyło dotychczasowy porządek.

Decyzja Grzegorza Ciechowskiego, która wstrząsnęła Polską

Moment, w którym Grzegorz Ciechowski postanowił odejść od znanej aktorki dla nastoletniej opiekunki ich dziecka, wywołał prawdziwy skandal. Media prześcigały się w doniesieniach, a decyzja artysty stała się jednym z najgłośniejszych tematów w polskim show-biznesie. Kontrast był porażający: z jednej strony dojrzała, uznana artystka, z drugiej – młoda, nieznana nikomu dziewczyna. Małgorzata Potocka nie kryła publicznie swojego rozczarowania. Dla porzuconej partnerki był to cios, tym boleśniejszy, że zadany przez kogoś, komu zaufała. Sam Ciechowski wydawał się jednak gotowy na tę burzę, tak jakby kolejny radykalny zwrot w życiu był mu pisany.

Czy u boku Anny Grzegorz Ciechowski odnalazł wreszcie spokój?

Mimo medialnej nagonki i fali krytyki, lider Republiki wytrwał w swojej decyzji. Związek z Anną Wędrowską okazał się nie tylko przelotnym romansem. W 1994 roku para wzięła ślub, a na świecie pojawiła się trójka ich dzieci: Helena, Bruno i Józefina. To właśnie Anna była przy nim w ostatnich, dramatycznych chwilach życia. Czy to u jej boku artysta odnalazł upragniony spokój, którego brakowało w poprzednich, tak intensywnych relacjach? A może była to desperacka ucieczka od przeszłości i samego siebie? Tego już się nie dowiemy. Pozostała historia o miłości, która narodziła się w cieniu skandalu, ale przetrwała wszystko – aż do samego końca.

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