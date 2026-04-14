Klątwa kultowego "Janosika". Losy aktorów hitu PRL potoczyły się w zaskakujący sposób

Marek Perepeczko. Tak wygląda grób słynnego Janosika.

Marek Perepeczko jako Janosik. Kultowa rola stała się przekleństwem

Marek Perepeczko stworzył niezwykle charyzmatyczną i przystojną kreację głównego bohatera, który przyciągał spojrzenia charakterystycznym błyskiem w oku. Polska publiczność z miejsca pokochała tego artystę, jednak ta ogromna sympatia pociągnęła za sobą dotkliwe konsekwencje w dalszym życiu. Twórcy na wiele lat przypięli mu łatkę tatrzańskiego zbójnika, a jego usilne starania o zmianę wizerunku nie przynosiły oczekiwanych rezultatów, ponieważ kolejne angaże przechodziły bez większego echa. Po upływie czasu gwiazdor niezwykle szczerze podsumował ten etap swojej kariery w przestrzeni medialnej:

To była wielka przygoda, ale też coś, co przykleiło się do mnie na zawsze.

Ostatecznie słynny artysta zdecydował się na znacznie spokojniejszą egzystencję i wyemigrował do Australii, gdzie podjął pracę fizyczną. Tam, całkowicie odcięty od blasku fleszy polskiego show-biznesu, zaczął budować swoją codzienność od podstaw. Chociaż po latach zdecydował się na powrót do ojczyzny i sporadycznie występował przed kamerami, w świadomości większości społeczeństwa już na zawsze zapisał się wyłącznie jako tytułowy bohater kultowej produkcji telewizyjnej.

Ewa Lemańska wcieliła się w Marynę. Aktorka wyemigrowała z Polski

Ewa Lemańska błyskawicznie podbiła serca telewidzów jako serialowa Maryna. Jej naturalna subtelność, niezwykły wdzięk i wyjątkowa lekkość przed kamerą doskonale wkomponowały się w góralski klimat produkcji. Szybko zyskała status jednej z najbardziej uwielbianych gwiazd całego projektu. Chociaż krytycy wróżyli jej wieloletnią i pełną sukcesów karierę w kraju, los napisał dla niej zupełnie inny scenariusz. Odtwórczyni tej kultowej roli ostatecznie zdecydowała się na opuszczenie ojczyzny i ułożyła sobie prywatne sprawy z dala od blasku polskich fleszy. Jak sama stwierdziła w jednym z wywiadów: „To był piękny czas, ale ja zawsze chciałam żyć trochę inaczej, bardziej po swojemu”. Przez kolejne dekady jej postać otaczała intrygująca aura tajemnicy, co prawdopodobnie przyczyniło się do tego, że do dzisiaj fani wspominają ją z ogromnym i niesłabnącym sentymentem.

Bogusz Bilewski zagrał Kwiczoła w "Janosiku". Zmagał się z problemami

Bogusz Bilewski zapisał się w pamięci odbiorców jako Kwiczoł, tworząc jedną z najbardziej charakterystycznych i wyrazistych ról w całym serialu. Przed obiektywem kamery emanował siłą, niezachwianą pewnością siebie i magnetycznym urokiem. Jego rzeczywistość poza planem zdjęciowym nie wyglądała jednak tak kolorowo. Artysta przez długi czas borykał się z licznymi kłopotami w życiu zawodowym oraz prywatnym, a jego droga artystyczna nie nabrała oczekiwanego tempa. Pomimo niesłabnącej sympatii ze strony publiczności, otrzymywał coraz mniej atrakcyjnych propozycji współpracy. Ogromny potencjał i wrodzona charyzma niestety nie zagwarantowały mu stabilnego szczęścia. Odszedł z tego świata w stosunkowo młodym wieku, pozostawiając widzów z dojmującym uczuciem niewykorzystanego talentu aktorskiego.

Witold Pyrkosz zyskał sławę jako Jędruś Pyzdra. Zrobił wielką karierę

Witold Pyrkosz, odtwórca roli Jędrusia Pyzdry, należy do wąskiego grona artystów, którym występ w produkcji o zbójnikach przyniósł wyłącznie korzyści i nowe możliwości. Jego wybitny zmysł komediowy oraz unikalna charyzma sprawiły, że błyskawicznie awansował do pierwszej ligi najpopularniejszych aktorów w kraju. Kolejne zawodowe wyzwania tylko potwierdzały jego wysoką pozycję w branży, udowadniając, że potrafi z powodzeniem odciąć się od jednej, niezwykle popularnej kreacji telewizyjnej. Mimo imponującego pasma sukcesów, jego codzienność również obfitowała w ciężkie chwile, ponieważ musiał systematycznie mierzyć się z ogromną presją, skrajnym wyczerpaniem organizmu oraz ciągłym zainteresowaniem ze strony wielbicieli na ulicach.

Obsada "Janosika". Kto zagrał w kultowym serialu z czasów PRL

Marek Perepeczko wcielił się w postać tytułowego Janosika

Ewa Lemańska wykreowała rolę pięknej Maryny

Bogusz Bilewski wystąpił jako niezapomniany Waluś Kwiczoł

Witold Pyrkosz zagrał charakterystycznego Jędrusia Pyzdrę

Mieczysław Czechowicz zaprezentował się jako hrabia Horvath

Marian Kociniak odegrał postać sprytnego murgrabiego

Janusz Kłosiński pojawił się na ekranie jako Kuśmider

Jerzy Cnota zagrał sympatycznego Gąsiora

Janusz Bukowski wcielił się w rolę Wróblika

Marian Łącz wystąpił jako Słowak

Anna Dymna zachwyciła widzów jako Klarysa

August Kowalczyk zagrał austriackiego generała

Wacław Kowalski wcielił się w postać Bruzdy

Sukces "Janosika" nie dał aktorom szczęścia. Trudne losy gwiazd

Drogi życiowe ekipy tworzącej ten popularny format udowadniają istotną prawdę, że spektakularny triumf nie zawsze idzie w parze z osobistym spełnieniem. Część artystów potraktowała ten projekt jako trampolinę do wielkiej sławy, podczas gdy dla innych stał się on źródłem poważnych życiowych komplikacji. W cieniu tej telewizyjnej legendy kryją się prawdziwe dramaty ludzi, którzy z dnia na dzień trafili na pierwsze strony gazet w całym kraju. Niektórzy doskonale poradzili sobie z ogromnym ciężarem sławy, ale wielu przypłaciło ten sukces najwyższym kosztem. Chociaż przygody podhalańskiego bohatera nadal bawią i wzruszają nowe grupy odbiorców, głębsza analiza biografii głównych aktorów ujawnia mroczniejsze, zdecydowanie mniej przyjemne oblicze tej wielkiej popularności.

Kiedy odbyła się premiera "Janosika"? Liczba odcinków i powtórki w TVP

Produkcja o tatrzańskim buncie zadebiutowała na antenie Telewizji Polskiej, gdzie w zawrotnym tempie zaskarbiła sobie ogromną sympatię całego polskiego społeczeństwa. Barwna historia legendarnego zbójnika gromadziła przed odbiornikami wielopokoleniowe rodziny i do dzisiaj funkcjonuje jako jeden z największych hitów z epoki PRL.

Data oficjalnej premiery: 13 lipca 1974 roku

Łączna liczba zrealizowanych epizodów: 13

Reżyserem tego kultowego formatu był: Jerzy Passendorfer

Za produkcję serialu odpowiadała: Telewizja Polska

Cykl ten systematycznie pojawia się w ofercie kanałów TVP, a niekiedy można go również odnaleźć w popularnych serwisach streamingowych należących do publicznego nadawcy. Właśnie z tego powodu młodsze pokolenia mają nieustanną szansę na zapoznanie się z fascynującymi przygodami najsłynniejszego polskiego rozbójnika z Podhala.