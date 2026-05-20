Książulo ma dość popularnego hasła. Youtuber ostro ocenia modę na kraftowe kebaby

Początki kariery i życie prywatne. Kim dokładnie jest Książulo?

Szymon Nyczke stawiał swoje pierwsze kroki w internecie jako twórca kanału KOLOROWYVLOG, co naturalnie łączyło go z branżą muzyczną i środowiskiem hip-hopowym. Przez wiele lat influencer niezwykle rygorystycznie podchodził do kwestii swojej prywatności i unikał publikowania treści zdradzających szczegóły z jego codzienności. Zanim na dobre związał swoją przyszłość z platformą YouTube, zdobywał cenne doświadczenie zawodowe w branży gastronomicznej, a także zarządzał własnym sklepem spożywczym.

W dzisiejszych czasach jego aktywność wykracza daleko poza ocenianie fast foodów, ponieważ twórca zajmuje się także:

wyjazdami turystycznymi i degustacją regionalnych potraw,

weryfikowaniem jakości diet pudełkowych na święta, na przykład tych sygnowanych nazwiskiem Magdy Gessler,

sprawdzaniem poziomu obsługi w najbardziej znanych lokalach gastronomicznych na terenie całego kraju.

Od wielu lat influencer tworzy stały związek ze swoją partnerką Martą. W przeszłości Szymon stanowczo odmawiał pokazywania ukochanej w sieci, jednak niedawno zmienił zdanie i zaczął publikować wspólne zdjęcia, między innymi relacjonując ich urlop w Tajlandii. Zakochani nie mają potomstwa, a sam twórca, mimo gigantycznej rozpoznawalności w mediach społecznościowych, nadal ostrożnie dawkuje informacje o swoim życiu domowym, choć robi to z dużo większą swobodą niż na początku kariery.

Książulo o rzemieślniczym mięsie. Youtuber ma dość mody na słowo kraftowy

To właśnie działalność tego konkretnego youtubera w dużej mierze przyczyniła się do spopularyzowania w naszym kraju trendu na jedzenie rzemieślnicze, które wcześniej święciło triumfy głównie na rynku niemieckim. Dzięki jego głośnym recenzjom wielu właścicieli lokali zrezygnowało z gotowych bloków słabej jakości na rzecz starannie przygotowywanego mięsa, co bezpośrednio przełożyło się na wzrost cen takich dań w polskich miastach. Obecnie sam zainteresowany dostrzega jednak przesyt tym kulinarnym zjawiskiem i w bardzo stanowczy sposób reaguje na powszechnie używane hasła reklamowe.

- Jak widzę „kraftowe mięso” albo jeszcze gorzej „kraftowa karkówka” to omijam. Trwa moda na „kraft”, ale często ponad tym jest kompozycja, pomysł i wyczucie. Nie zrozumcie mnie źle - jakość mięsa jest istotna, ale to powinno być oczywiste, a często dostajemy OK jakość w gównianej kompozycji i ogólny smak się nie zgadza - powiedział Youtuber.

Influencer zwrócił przy okazji uwagę na powszechne zjawisko wykorzystywania platform społecznościowych do promowania własnych przedsięwzięć biznesowych, w których główną rolę odgrywają wyroby mięsne.

- Śmieszne jest jak tiktok w Polsce stał się platformą do promowania „swojego mięsa” przez właścicieli kebabowni (zamów teraz moją pyszna minsa good good). Polacy próbują robić biznes na kebabie, bo jest popularny (5 mln kebabów dziennie sprzedaje się w Polsce) i myślą, że wystarczy nabić cokolwiek na kręciołek, po czym zalać to byle jakim (samorobionym) sosem czosnkowym, ale tylko nieliczni kumają, że każdy składnik ma znaczenie - podsumował youtuber.